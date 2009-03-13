Нати Cynique
На сайте с 27 февраля 2009
Я с вами на все 100%
а почему считается что быть на высоте шоу-бизза, это значит вообще быть на высоте вообще во всём? (ну судя по вашим громогласным высказываниям)
Просто вопрос.
девушка не имела ввиду "вообще" во всем...
Вот честно тебе скажу, моя мама выглядит лучше)
А всё остальное дело вкуса, зачем вот так нарочито грубо и экспрессивно? Воинствующий фанатизм до добра не доведет.
А так вообще желаю вам и дальше любить Мадонну, я совсем не против.
Браво!!!
Присоединяюсь!
тоже верно.
Так нарочито грубо и экспрессивно - для того, чтобы потом все лукэтми по всему миру выкрикивали ее имя в негодовании или же в экстазе.
без сопливых чай попьем
такой большой дядя и вдруг такая фамильярность
ААААААААААААААААААААААААа
Всю ману за это бы отдал!!!!
Красава!!!!
100 баллов тебе)))
Знаете что, господа, идите-ка вы НАХУЙ с заявлениями в духе "фу, какая кожа дряхлая, она бабка, выглядит ужасно!" Вы что, охуели?!
Когда вы ссали в пеленки-она была на высоте, когда вы складывали первые слоги-она была на высоте, когда вы слюнявили пассию в 9 классе на дискотеке-она была на высоте, когда вы потели над поступлением в свою хабзу-она была на высоте.А теперь вы,ебты, выросли и смеете писать тут ОТКРОВЕННУЮ чушь?
Ей 51 год!51!В 51 год добрая половина здесь сидящих будет морщинисто-целлюлитно-брюзжащими бабками троих сраных внуков.Я отказываюсь видеть вас в 51, я прошу эвтаназию заранее! Поэтому завалите ебало, я просто реально не нахожу других слов для всяких прыскалок и красавцев местного разлива, которые отбеливают зубы с 18 лет и используют гудбай,целлюлит от нивея!Горите в аду!