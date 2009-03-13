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НC

Нати Cynique

На сайте с 27 февраля 2009

Комментарии5
Темы0
Посты1
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ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Знаете что, господа, идите-ка вы НАХУЙ с заявлениями в духе "фу, какая кожа дряхлая, она бабка, выглядит ужасно!" Вы что, охуели?!
Когда вы ссали в пеленки-она была на высоте, когда вы складывали первые слоги-она была на высоте, когда вы слюнявили пассию в 9 классе на дискотеке-она была на высоте, когда вы потели над поступлением в свою хабзу-она была на высоте.А теперь вы,ебты, выросли и смеете писать тут ОТКРОВЕННУЮ чушь?
Ей 51 год!51!В 51 год добрая половина здесь сидящих будет морщинисто-целлюлитно-брюзжащими бабками троих сраных внуков.Я отказываюсь видеть вас в 51, я прошу эвтаназию заранее! Поэтому завалите ебало, я просто реально не нахожу других слов для всяких прыскалок и красавцев местного разлива, которые отбеливают зубы с 18 лет и используют гудбай,целлюлит от нивея!Горите в аду!

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Я с вами на все 100%

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

а почему считается что быть на высоте шоу-бизза, это значит вообще быть на высоте вообще во всём? (ну судя по вашим громогласным высказываниям)
Просто вопрос.

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

девушка не имела ввиду "вообще" во всем...

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Вот честно тебе скажу, моя мама выглядит лучше)

А всё остальное дело вкуса, зачем вот так нарочито грубо и экспрессивно? Воинствующий фанатизм до добра не доведет.

А так вообще желаю вам и дальше любить Мадонну, я совсем не против.

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Браво!!!
Присоединяюсь!

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

тоже верно.

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

Так нарочито грубо и экспрессивно - для того, чтобы потом все лукэтми по всему миру выкрикивали ее имя в негодовании или же в экстазе.

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
комментарий удалён
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

без сопливых чай попьем

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ
комментарий удалён
ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

такой большой дядя и вдруг такая фамильярность

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

ААААААААААААААААААААААААа
Всю ману за это бы отдал!!!!
Красава!!!!
100 баллов тебе)))