Ира Кух
На сайте с 1 марта 2009
все в NY
очень интересный пост)
газами жажду не утолишь,да еще и сладкими
а мороженое с брауни какое вкусное то,мммм)
вот как раз только что картошечки поела ))
ох не думала что в нашу деревню может кто-то заехать из маладежи с экскурсией) обычно иностранцев и старушек наблюдала как иноземцев)
да,,Россия в этом плане отстает
курица вкусная в Burger King
а девушка на третьей фотографии в сетчатой кофточке (если это можно так назвать) откуда???
Честно говоря, не помню... Да какая разница! ))) Там все перемешиваются! )))
Там чаще без всяких кофточек ходят.
(Девушка слева не в счёт :))).)
по вкусу апельсиновое хорошо, я думаю, какое-нибудь легкое, нежирное))
к вам в Остин?)
отнюдь вы не деревня, вот Суздаль, тем паче Плес - да.
именно лимон отлично утоляет жажду, немного сахара, чтобы было не очень кисло - и все окей.
В россии есть дом-яйцо.То ли пасхальное то ли фаберже)))а так мы лидируем по культурным памятникам.Нигде кроме нашей россии нет деревянных домов без единого гвоздя)))а насчет поста-библиотека радует))
американизируется москва