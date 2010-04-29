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ИК

Ира Кух

На сайте с 1 марта 2009

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Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»

американизируется москва

НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА

все в NY

New York City Subway

очень интересный пост)

Лимонад!

газами жажду не утолишь,да еще и сладкими

Brownies: история одного аддикта

а мороженое с брауни какое вкусное то,мммм)

Картошку-фри, пожалуйста!

вот как раз только что картошечки поела ))

На ретроскутере по Псковской области

ох не думала что в нашу деревню может кто-то заехать из маладежи с экскурсией) обычно иностранцев и старушек наблюдала как иноземцев)

Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира»

да,,Россия в этом плане отстает

В Россию приходит Burger King!

курица вкусная в Burger King

Ибица – остров счастья!

а девушка на третьей фотографии в сетчатой кофточке (если это можно так назвать) откуда???

Ибица – остров счастья!

Честно говоря, не помню... Да какая разница! ))) Там все перемешиваются! )))

Ибица – остров счастья!

Там чаще без всяких кофточек ходят.



(Девушка слева не в счёт :))).)

Brownies: история одного аддикта

по вкусу апельсиновое хорошо, я думаю, какое-нибудь легкое, нежирное))

На ретроскутере по Псковской области

к вам в Остин?)
отнюдь вы не деревня, вот Суздаль, тем паче Плес - да.

Лимонад!

именно лимон отлично утоляет жажду, немного сахара, чтобы было не очень кисло - и все окей.

Архитектурный обзор «Самые нестандартные здания мира»

В россии есть дом-яйцо.То ли пасхальное то ли фаберже)))а так мы лидируем по культурным памятникам.Нигде кроме нашей россии нет деревянных домов без единого гвоздя)))а насчет поста-библиотека радует))

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