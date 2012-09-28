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ML

Men La

На сайте с 3 октября 2011

Комментарии7
Темы0
Посты2
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BENTO ланч-боксы

Очень удобная и практичная вещь, давно пользуемся! вот здесь покупаем http://bentobox.ru/, не сочтите за рекламу.

Оливье вегетарианский

Овощи плюс майонез, авокадо вместо мяса как источник протеинов растительного происхождения, вкусно и полезно! )

В универмаге «Цветной» пройдёт выставка здоровья

Да, хотелось бы узнать когда будет еще подобное мероприятие?

Cвести счёты: Цены в книжных магазинах

Давно понятно, что самые дешевые все же в интернет-магазинах, а лучше вообще электронные издания покупать, ибо экологично!

Новое место: Мужская парикмахерская Chop-Chop

отличный дизайн! )

Итоги недели: Велодорожки в Москве

Будет здорово и еще конечно стоянки с велосипедами, как во всех столицах Европы обязательно понадобятся! )

Итоги недели: Переработка отходов в Москве

Хорошая идея, а то после Европы привыкаешь уже к сортировке,а тут на тебе, опять все в одну тару складывать ) Так держать! Да здравствует отдельный мусор и распределительные баки! Поддержим экологию!

Оливье вегетарианский

Попробовала, очень понравился! Буду готовить дома, Спасибо!!