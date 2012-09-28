Men La
На сайте с 3 октября 2011
Оливье вегетарианский
Овощи плюс майонез, авокадо вместо мяса как источник протеинов растительного происхождения, вкусно и полезно! )
Овощи плюс майонез, авокадо вместо мяса как источник протеинов растительного происхождения, вкусно и полезно! )
В универмаге «Цветной» пройдёт выставка здоровья
Да, хотелось бы узнать когда будет еще подобное мероприятие?
Cвести счёты: Цены в книжных магазинах
Давно понятно, что самые дешевые все же в интернет-магазинах, а лучше вообще электронные издания покупать, ибо экологично!
Новое место: Мужская парикмахерская Chop-Chop
отличный дизайн! )
Итоги недели: Велодорожки в Москве
Будет здорово и еще конечно стоянки с велосипедами, как во всех столицах Европы обязательно понадобятся! )
Итоги недели: Переработка отходов в Москве
Хорошая идея, а то после Европы привыкаешь уже к сортировке,а тут на тебе, опять все в одну тару складывать ) Так держать! Да здравствует отдельный мусор и распределительные баки! Поддержим экологию!
Оливье вегетарианский
Попробовала, очень понравился! Буду готовить дома, Спасибо!!
Очень удобная и практичная вещь, давно пользуемся! вот здесь покупаем http://bentobox.ru/, не сочтите за рекламу.