Саня Ам Васильев
На сайте с 5 марта 2009
подкиньте отельчик ютный в центре Барсы
только не хайтек и с уютным балкончиком)
I hate speed bumps.
Хвала московским властям. Меньше пузо буду затирать
Недавно стал свидетелем дтп с мопедом. На пустом месте. На дороге вообще никого не было...
Если бы не шлем, стесал бы себе всю башку. Так сильный сотряс и сломанное бедро.
Я сначала подумал, что ему вообще кранты. Но очухался слегка.
Спрашивает меня: это сон или реальность..
Если бы не шлем, говорю, был бы сон. А так реальность..
Используйте шлема, господа дорогие.
Ого Ювао как охватили. Придется зимой купить себе велик)
муххахах
http://t.co/p51woeu
завидую
ювао решает последнее время.
если еще решат проблемы с пробками на рязанке и волгоградке, а так же окультурят быдло слегка...
У меня друг с женой вот в этом отеле останавливались: http://www.hoteltravel.com/ru/spain/barcelona/acta_atrium_palace.htm
Говорят, просто чудесный отельчик. Уютный балкончик имеется)
Хотя, я бы лично выбрала что-то экономичнее, все равно бы больше времени в самом городе проводила.
Например, что-то такое: http://www.hoteltravel.com/ru/spain/barcelona/apartamentos_in_jaume_i.htm
кстати неплохая идея.
владельцем пузотерок, дрифт/рейс каров понравится