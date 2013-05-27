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СА

Саня Ам Васильев

На сайте с 5 марта 2009

Комментарии38
Темы0
Посты1
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В поездах Москва — Петербург появятся автовагоны

кстати неплохая идея. 

владельцем пузотерок,  дрифт/рейс каров понравится

Путеводитель по Барселоне

подкиньте отельчик ютный в центре Барсы

только не хайтек и с уютным балкончиком)

Власти избавятся от незаконных «лежачих полицейских»

I hate speed bumps.

Хвала московским властям. Меньше пузо буду затирать

Мнение: Михаил Кыштымов о правах для водителей скутеров

Недавно стал свидетелем дтп с мопедом. На пустом месте. На дороге вообще никого не было...

Если бы не шлем, стесал бы себе всю башку. Так сильный сотряс и сломанное бедро.
Я сначала подумал, что ему вообще кранты. Но очухался слегка.

Спрашивает меня: это сон или реальность..
Если бы не шлем, говорю, был бы сон. А так реальность..

Используйте шлема, господа дорогие.

«Красный Октябрь» застроят элитным жильем

суки

Велодорожки свяжут соседние районы Москвы

Ого Ювао как охватили. Придется зимой купить себе велик)

Постскриптум: Массажные кресла и домашние кинотеатры для машинистов метро

шлюхи и блекджек

Офис недели

муххахах
http://t.co/p51woeu

Офис недели: Островок.ru

завидую

В ЮВАО сделали интерактивную карту со спортивными объектами

ювао решает последнее время.

если еще решат проблемы с пробками на рязанке и волгоградке, а так же окультурят быдло слегка...

Путеводитель по Барселоне

У  меня друг с женой вот в этом отеле останавливались: http://www.hoteltravel.com/ru/spain/barcelona/acta_atrium_palace.htm

Говорят, просто чудесный отельчик. Уютный балкончик имеется)

Путеводитель по Барселоне

Хотя, я бы лично выбрала что-то экономичнее, все равно бы больше времени в самом городе проводила.

Например, что-то такое: http://www.hoteltravel.com/ru/spain/barcelona/apartamentos_in_jaume_i.htm

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