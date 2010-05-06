J Filipova
На сайте с 11 марта 2009
и соуса должно быть как минимум столько же сколько и спагетти. у вас на картинках его мало. И он немного жиже по иее
петрушку заменить орегано
ох как хорошо написано!
40 тысяч? я снимаю в центре Дюссельдорфа, 55 кв метров, 400 евро за все, включая электричество и уборку подъезда.
теперь я зная, куда я поеду летом.
мне белая спаржа больше нравится. Просто вареная, вареный картофель на гарнир и голландский соус. оооу!
ее! Danke für Tipps! В следующий раз не забудьте Maria Club на Ostbahnhof'е. Тоже смрадно. Посоветовала бы еще пару смрадных мест, только не помню больше ни одного названия. В Кройцберге много.
банан
арбуз
вода
абсент
Макадамия - не самый дорогой орех. 2 евро за 200 гр банку. Только много съесть его невозможно - после пятого орешка каждый следующий на вкус как сливочное масло.
я думаю, что если сравнивать цены за килограмм, тогда он и получится самый дорогой орех.
хотя, кто его килограммами покупать будет? действительно, после пятого уже не лезет :)
я видела тольк чт он стоит больше ста рублей 100 гр в Москве! где так дешево?? я бы с удовольствием порпобовала
в Германии
порция пасты 150+150+20 соус,паста,сыр, и соус и правда должен быть пожиже и краснее
мама моей знакомой итальянки болоньезе без весов готовит.