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JF

J Filipova

На сайте с 11 марта 2009

Комментарии47
Темы0
Посты1
Коротко0
Spaghetti ala Bolognese

мама моей знакомой итальянки болоньезе без весов готовит.

Spaghetti ala Bolognese

и соуса должно быть как минимум столько же сколько и спагетти. у вас на картинках его мало. И он немного жиже по иее

Spaghetti ala Bolognese

петрушку заменить орегано

Счастье есть

ох как хорошо написано!

Квартира недели: на Новокузнецкой

40 тысяч? я снимаю в центре Дюссельдорфа, 55 кв метров, 400 евро за все, включая электричество и уборку подъезда.

10 лучших волонтерских приключений

теперь я зная, куда я поеду летом.

Спаржа. Гастрономический символ весны

мне белая спаржа больше нравится. Просто вареная, вареный картофель на гарнир и голландский соус. оооу!

Смрадные дыры берлина

ее! Danke für Tipps! В следующий раз не забудьте Maria Club на Ostbahnhof'е. Тоже смрадно. Посоветовала бы еще пару смрадных мест, только не помню больше ни одного названия. В Кройцберге много.

Мужской или женский коктейль?

банан
арбуз
вода
абсент

Ну что? может по монгонго?

Макадамия - не самый дорогой орех. 2 евро за 200 гр банку. Только много съесть его невозможно - после пятого орешка каждый следующий на вкус как сливочное масло.

Ну что? может по монгонго?

я думаю, что если сравнивать цены за килограмм, тогда он и получится самый дорогой орех.
хотя, кто его килограммами покупать будет? действительно, после пятого уже не лезет :)

Ну что? может по монгонго?

я видела тольк чт он стоит больше ста рублей 100 гр в Москве! где так дешево?? я бы с удовольствием порпобовала

Ну что? может по монгонго?

в Германии

Spaghetti ala Bolognese

порция пасты 150+150+20 соус,паста,сыр, и соус и правда должен быть пожиже и краснее

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