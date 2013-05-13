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Elena Chernyshova

На сайте с 23 ноября 2011

Комментарии7
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Фоторепортаж: Столетие петербургского дацана

Потрясающее место! Энергетика невероятная. Была там в апреле, узнала абсолютно случайно, что СПБ есть этот храм! Даже с точки зрения архитектуры, это безумно красиво! И долой мейнстрим, помимо Эрмитажа и Петропавловской есть и такие места как Дацан и Елагин остров, там восхитительный вид на Финский залив и прекрасный парк.

Квартира недели (Петербург)

Когда увидела спальное место, то невольно вспомнила Родиона Раскольникова с его "каморкой".

Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы

за одну неделю бдения "Теремок" сделает кассу, которую обычно за год поднимает.

Велодорожки свяжут соседние районы Москвы

Метро сначала в Жулебино постройте! Из этой жопы мира хоть так бы выехать, не то что на велосипеде!А вы про какие-то велодорожки тут парите!!!

Квартира недели (Петербург)

как в музее побывала...слишком. завидую только дверям цвета азурита.

Размер не имеет значения: Начало продаж Versace for H&M

Have a nice Day, motherfucking Shopaholic!

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В целом, только Российская публика настолько ёб..я и обделенная социальными-тряпичными-благами,в отличии от Америки и Европы, что способна эпикурействовать и переплачивать за Масс-маркет, в котором, по идее, только надо стены шпаклевать и по траве жопой елозить. ЖИР!

Размер не имеет значения: Начало продаж Versace for H&M

а по-моему, это у нас взяли моду с заморских шопоголиков, которые ночуют возле тц))
живой пример вон - Степан и София..стоят с ночи, а в очереди меньше сотни))))
больше шумихи)