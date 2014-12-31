Masha Malino
На сайте с 15 марта 2009
Мда. Всё так мило написано, все делают вид, будто всё хорошо. На самом деле смешары загибаются, продолжают сокращать людей, а оставшимся задерживают зарплату по два месяца. Что уж там говорить, сама всё лето пыталась выбить свои оставшиеся копейки (сокращение происходило без выплаты компенсаций, людей просто попросили и всё). Аниматоры на Студии дорисовывают мульт на сдельной зарплате, некоторые приходят поработать на 4 часа. Жаль, очень жаль( Жалко людей и смешаров.
Там, где я раньше сидела и рисовала, теперь стоит плазма http://lamcdn.net/the-village.ru/post_image-image/Z-GpAqx4QOoETtnU_zzlnA.jpg
А вот что осталось от наших ("Новые Медиа") http://lamcdn.net/the-village.ru/post_image-image/Paj4lsqBGtoQJigLTCOSQQ.jpg
Вместо 75-ти человек когда-то...
Несмотря на обилие всего такого блестящего, сексуального сами хозяева сидят какие-то унылые, каждый о своём, что называется.
Поругались что ли?)
А в квартирке нет тепла (если вы понимаете, о чём я).
Еа, я там работаю :)
сорри, оффтоп) а где взять такую штуку?
http://assets3.the-village.ru/assets/article_image-image/27/62/1123435/article_image-image-article.047fa309-af77-41d6-8c9d-c3280cd86244.jpg
:)
ааааа! в избранном)
ну да, вспоминаются слова мамы что-то про "на какао сэкономили, гады..." при взгляде на некоторые отличия фото и реальной еды :)
на фотке с разными вкусами ложечки смотрятся... "впуклыми")) вогнутыми, как будто это не объёмная цилиндрическая "кегля", как на второй наглядной фотке, а так, как будто это ложка для обуви)
в избранном)
см. УПД, это действительно заразная кулинарная штука))
жалко, что быстро съедается за вечер небольшой семьёй :(
;) спасибо!!!
Аж фотки перепутала от горя
Ну, только они делают всё наоборот.