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EG

Eugenie Genie

На сайте с 15 марта 2009

Комментарии3
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Посты1
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Торт Захер (Sachertorte)

я только одного не поняла.
Что значит "Теперь пора браться за помадку, помешивая, растопить оставшийся шоколад..."
в самом начале мы для чего шоколад плавили? чтобы добавить к тесту? так это не написано, что вы в тесто его добаляли! Поясните пожалуйста что делать с шоколадом!!! хочу вечером приготовить!!!!