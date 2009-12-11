На сайте с 15 марта 2009
я только одного не поняла.Что значит "Теперь пора браться за помадку, помешивая, растопить оставшийся шоколад..."в самом начале мы для чего шоколад плавили? чтобы добавить к тесту? так это не написано, что вы в тесто его добаляли! Поясните пожалуйста что делать с шоколадом!!! хочу вечером приготовить!!!!
я только одного не поняла.
Что значит "Теперь пора браться за помадку, помешивая, растопить оставшийся шоколад..."
в самом начале мы для чего шоколад плавили? чтобы добавить к тесту? так это не написано, что вы в тесто его добаляли! Поясните пожалуйста что делать с шоколадом!!! хочу вечером приготовить!!!!