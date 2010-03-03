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YP

yura plugatariov

На сайте с 16 марта 2009

Комментарии8
Темы0
Посты1
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Old school скейтбординг в России

наконец-то пошли посты о хорошем и дорогом
а не говнохипстерская дрянь которой просто наводнили ЛАМ

Как провести Новый год?

хм незнал, что еще одноразовые мыльницы продают

Креатив в скейтбординге (часть1)

http://antidigital.livejournal.com/51190.html креатив в скейтбординге(часть2) решил запостить в жж,как-то нехотелось сюда кидать=)

Столицу повидал, пришельцев не встречал

Ну что тут сказать. Возразить нечему, правда как правда...

Креатив в скейтбординге (часть1)

да Girl Yeah Right действительно культовый видос, немогу с тобой не согласится

Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2

споты порадовали

ЧТО ТЫ ЕШЬ?

вкус последней персоны весьма порадовал остальные немного своебразные,или может я чего-то недоганяю...

Kwin Mag 5

с нетерпением жду следующего номер го Родников ГОУ!)

Old school скейтбординг в России
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