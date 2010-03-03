yura plugatariov
На сайте с 16 марта 2009
Как провести Новый год?
хм незнал, что еще одноразовые мыльницы продают
Креатив в скейтбординге (часть1)
http://antidigital.livejournal.com/51190.html креатив в скейтбординге(часть2) решил запостить в жж,как-то нехотелось сюда кидать=)
Столицу повидал, пришельцев не встречал
Ну что тут сказать. Возразить нечему, правда как правда...
Креатив в скейтбординге (часть1)
да Girl Yeah Right действительно культовый видос, немогу с тобой не согласится
Избранные скейт-фото команды Сквот и СпортСтайл. Часть 2
споты порадовали
ЧТО ТЫ ЕШЬ?
вкус последней персоны весьма порадовал остальные немного своебразные,или может я чего-то недоганяю...
Kwin Mag 5
с нетерпением жду следующего номер го Родников ГОУ!)
Old school скейтбординг в России
комментарий удалён
наконец-то пошли посты о хорошем и дорогом
а не говнохипстерская дрянь которой просто наводнили ЛАМ