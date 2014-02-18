Михаил Александрович
На сайте с 16 марта 2009
Так духовно, настолько православно!
Но благодатное тепло разошлось по телу только при просмотре фотографии kapitankotan.
Одни девушки оскорбляются из-за феминистических настроений, другие оскорбляются от того что к ним относятся на равных. Легче вообще не сидеть, что я собственно и делаю. Труднее все же с пропуском дам вперед, однажды на меня наорала девушка подумав, что таким образом я хотел её зад заценить, ну не безумие?
Какая страна, такой и логотип.
Да ладно вам, консерваторы и моралисты везде есть, не Россия первая в этом мракобесии фашистском.
П.С. А Марию Миготину за разжигание межнациональной розни среди братских народов забанить.
Может когда то они и были элитой, но сейчас они, как и ВДВ, - 90% грязи порочащих мундир. У гражданских больше чести и совести,чем у этого отребья.
Шампанское Кремлевское Качество особенно забаво звучит, когда осознаешь какое качество у услуг, что нам предоставляет Кремль. Тут получается, что после Кремлевского шампуня и водки будет Кремлевская Белочка у вас.
Oi ой oi - я влюблен
Надеюсь они по типовому гореть будут. Я даже полагаю верующие не будут против особо. Не каноничное решение это, православие это в первую очередь сохранение догматов и традиций. Да до такого еще ни одна, даже самая безумная, секта не додумалась. Браво Кирюш.
Зря одежду поменяли, я бы серьезней отнесся бы мужику с усищами, чубом, в шароварах и с саблей на перевес.
this is madness!
Может познакомиться хотела, обрадовавшись вашему вниманию к ее заду?
Церкви тоже проверять будут?