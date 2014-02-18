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Михаил Александрович

На сайте с 16 марта 2009

Комментарии60
Темы0
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Экзорцизм дня: Колдунов изгонят из центра Москвы

Церкви тоже проверять будут?

Очередь к Дарам волхвов в снимках Instagram

Так духовно, настолько православно! 

Но благодатное тепло разошлось по телу только при просмотре фотографии kapitankotan. 

Москва в цифрах: Сколько мужчин уступают место в метро?

Одни девушки оскорбляются из-за феминистических настроений, другие оскорбляются от того что к ним относятся на равных. Легче вообще не сидеть, что я собственно и делаю. Труднее все же с пропуском дам вперед, однажды на меня наорала девушка подумав, что таким образом я хотел её зад заценить, ну не безумие?

В интернете собирают подписи против логотипа России

Какая страна, такой и логотип.

Святая, Мадонна: Видеослежка, плакаты и телефонный терроризм

Да ладно вам, консерваторы и моралисты везде есть, не Россия первая в этом мракобесии фашистском.
П.С. А Марию Миготину за разжигание межнациональной розни среди братских народов забанить.

В парке Горького отметили День пограничника

Может когда то они и были элитой, но сейчас они, как и ВДВ, - 90% грязи порочащих мундир. У гражданских больше чести и совести,чем у этого отребья.

У чиновников появится «Кремлевская белочка»

Шампанское Кремлевское Качество особенно забаво звучит, когда осознаешь какое качество у услуг, что нам предоставляет Кремль. Тут получается, что после Кремлевского шампуня и водки будет Кремлевская Белочка у вас.

Внешний вид: Анна Орлова, видеопродюсер

Oi ой oi - я влюблен

Около Академии ФСБ построят модульный храм

Надеюсь они по типовому гореть будут. Я даже полагаю верующие не будут против особо. Не каноничное решение это, православие это в первую очередь сохранение догматов и традиций. Да до такого еще ни одна, даже самая безумная, секта не додумалась. Браво Кирюш.

Воины ЮВАО: Казачий патруль на улицах Москвы

Зря одежду поменяли, я бы серьезней отнесся бы мужику с усищами, чубом, в шароварах и с саблей на перевес.

Москва в цифрах: Сколько мужчин уступают место в метро?

this is madness!

Москва в цифрах: Сколько мужчин уступают место в метро?

Может познакомиться хотела, обрадовавшись вашему вниманию к ее заду?

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