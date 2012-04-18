Лёша Роля
На сайте с 19 марта 2009
По-моему спорно, лучше бы оставили на тротуарах - никому не мешают они а вот остальные пусть эвакуируют
Хорошее приложение, просто и удобно. Давно ждал!
Недавно был в Sweet Home Cafe .. Хуже завтрака не придумать . .И обсуживание неприятно удивило .. .Либо не повезло либо испортилось...((
Странно нам доказывали, что гарнир обязательно брать у них.. и готовить можно только мясо или рыбу
В ялте очень позожий макдональдс на набережной.. тоже подоткрытым небом..
на самом деле прикольно . .
ого... удивительная страна... хочется посетить..
Москва просто немного другая..
Все имеют право на своё мнение...
Простите, законный вопрос"Почему?"
Мы же не на заборе Х*й писали... монетку туда не кинешь... Конечно мы не оставляли надписей вася был тут... но ничего не оставить после себя там невозможно ...
Даааа, заведение 2 года назад было отличным, но с каждым месяцем все хуже и хуже ((
прикольный - один из единственных чистых туалетов в городе
вы никогда не пробовали прогуляться с коляской по переулкам в центре?
Любой. И обычно не только своей :)
Есть такое понятие — сервисный билет, он дает нам право за все перелёты в качестве пассажиров платить 10 % от стоимости.
- на любой рейс своей авиакомпании??