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ЛР

Лёша Роля

На сайте с 19 марта 2009

Комментарии30
Темы0
Посты1
Коротко0

Есть такое понятие — сервисный билет, он дает нам право за все перелёты в качестве пассажиров платить 10 % от стоимости.

- на любой рейс своей авиакомпании??

Тротуары в центре Москвы оградят от машин

По-моему спорно, лучше бы оставили на тротуарах - никому не мешают они а вот остальные пусть эвакуируют

«Яндекс» выпустил бесплатное приложение «Навигатор»

Хорошее приложение, просто и удобно. Давно ждал!

Лучшие завтраки в Москве?!

Недавно был в Sweet Home Cafe  .. Хуже завтрака не придумать . .И обсуживание неприятно удивило .. .Либо не повезло либо испортилось...((

Правительство Москвы запустило мобильный сервис для жалоб

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1775182

Фермерский рынок: Ужин на четверых за 1200 рублей

Странно нам доказывали, что гарнир обязательно брать у них.. и готовить можно только мясо или рыбу

Макдональдс в неожиданных местах

В ялте очень позожий макдональдс на набережной.. тоже подоткрытым небом..

на самом деле прикольно . .

Северная Корея

ого... удивительная страна... хочется посетить..

Любите ли Вы Москву?

Москва просто немного другая..

Большой Белый Шар

Все имеют право на своё мнение...

Простите, законный вопрос"Почему?"

Мы же не на заборе Х*й писали... монетку туда не кинешь... Конечно мы не оставляли надписей вася был тут... но ничего не оставить после себя там невозможно ...

Лучшие завтраки в Москве?!

Даааа, заведение 2 года назад было отличным, но с каждым месяцем все хуже и хуже ((

Макдональдс в неожиданных местах

прикольный - один из единственных чистых туалетов в городе

Тротуары в центре Москвы оградят от машин

вы никогда не пробовали прогуляться с коляской по переулкам в центре?

Любой. И обычно не только своей :)

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