Ю МифП
На сайте с 10 декабря 2007
Новый год в Москве: 11 рождественских и новогодних маркетов
и cheap sunday в Арме17 в эти выходные
В «Гараже» открывается выставка Марины Абрамович
про нее в Хаусе серия была)
про нее в Хаусе серия была)
сумасшедшая женщина...
Первый «умный» пересадочный узел города откроется в феврале
ураааа! мы так ждем уже открытия
Квартира недели
кот у вас фантастический кот)
Дом Наркомфина
только вчера была в этом доме и прокатилась на лифте) фантастические ощущения)
Итальянская газета узнала тайну схемы московского метро
ну и фантазеры)
Под Пушкинской площадью построят город
даты начала работ еще на озвучивают?
Дорога в аэропорт Шереметьево перекрыта
это все делается, чтобы наконец построили параллельную дорогу в Питер платную!
Фотоклиника: пляжное творчество
просто даже нет слов!! нетт!!!!
В «Гараже» открывается выставка Марины Абрамович
Аааа, где ее помощник все на камеру снимал?
В «Гараже» открывается выставка Марины Абрамович
В каком сезоне?
В «Гараже» открывается выставка Марины Абрамович
я думала у меня глюки и дежавю, ну надо же)
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