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VM

Vladan Milojević

На сайте с 24 марта 2009

Комментарии49
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Посты1
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Где ты живёшь: Гид по московским многоэтажкам

а где? Серия П-43 и Серия ГМС-1 (ГМС-2001).

Кроме того, если быть точным серия домов П-44Т!!! сменила серию П-44 (которая строилась в 1979-1999 гг.).

Также, отмечу среди достоинств в серии II-68-01 достаточно большую площадь кухни у "однушек"- до 9,9 м2.

Материал конечно на тройку.  Достаточно посредственный и поверхностный пересказ минимальных знаний риэлтора из Чувашии.

Новое место (Петербург): Zing Bar

Ломоносова, 14 - заколдованное место, что там только не было, но участь была одна. Но водку с помидорами я там любил покупать...

Новое место (Петербург): Zing Bar

я как раз теперь после женитьбы буду жить исключительно на Ломоносова в Питере, поэтому в знак ранее убитого времени на фриспиче буду отплачивать за березовку и джин исключительно золотыми.

Новое место: Кафе Delicatessen

Tapa de Comida для меня скорее анти вектор, все ужастно от кухни до атмосферы. В питере на рубенштейна барслона вот там топас, дешевизна и атмосфера без излишней надуманой хуеты. сорри мое мнение.

Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты

ох уж эти еврейские квартиры....

Моторама: Гид по ретро-скутерам

лучшая лошадка это R1

Летние веранды на крышах

в калине бар особо на 3000 не разгуляешь с их ценами на алкоголь

Летние веранды

у леры и тани согласованные губы, мол заходите будет все как надо.

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

наконец совершил пробу товара, ну что я вам могу сказать, из шести видов пончиков, которые я купил только два соотвествовали нормальному вкусу - это классический и с баварским кремом, остальные были настолько сладкие и синтетические, что их пришлось даже выкинуть. были какие-то мрачные сэндвичи и невкусный кофе.

Минимальный тариф на крепкий алкоголь

что же я теперь буду покупать на кассе (((( мои милые стаканчики с водкой...

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

ну зато 24 часа работают

Квартира галеристов Елены Бакановой и Евгения Митты

)))))))))

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