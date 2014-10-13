Vladan Milojević
На сайте с 24 марта 2009
Ломоносова, 14 - заколдованное место, что там только не было, но участь была одна. Но водку с помидорами я там любил покупать...
я как раз теперь после женитьбы буду жить исключительно на Ломоносова в Питере, поэтому в знак ранее убитого времени на фриспиче буду отплачивать за березовку и джин исключительно золотыми.
Tapa de Comida для меня скорее анти вектор, все ужастно от кухни до атмосферы. В питере на рубенштейна барслона вот там топас, дешевизна и атмосфера без излишней надуманой хуеты. сорри мое мнение.
ох уж эти еврейские квартиры....
лучшая лошадка это R1
в калине бар особо на 3000 не разгуляешь с их ценами на алкоголь
у леры и тани согласованные губы, мол заходите будет все как надо.
наконец совершил пробу товара, ну что я вам могу сказать, из шести видов пончиков, которые я купил только два соотвествовали нормальному вкусу - это классический и с баварским кремом, остальные были настолько сладкие и синтетические, что их пришлось даже выкинуть. были какие-то мрачные сэндвичи и невкусный кофе.
что же я теперь буду покупать на кассе (((( мои милые стаканчики с водкой...
ну зато 24 часа работают
а где? Серия П-43 и Серия ГМС-1 (ГМС-2001).
Кроме того, если быть точным серия домов П-44Т!!! сменила серию П-44 (которая строилась в 1979-1999 гг.).
Также, отмечу среди достоинств в серии II-68-01 достаточно большую площадь кухни у "однушек"- до 9,9 м2.
Материал конечно на тройку. Достаточно посредственный и поверхностный пересказ минимальных знаний риэлтора из Чувашии.