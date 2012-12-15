Aleksandra Bikova
На сайте с 27 марта 2009
а теперь что-ниб подобное дико простое и вкусное но рыбное, пожалуйста : )
готовка встала даже не столько из-за того что не хочется есть, а из-за того что работающая плита прибавляет жары в квартире : (
отличный вейк парк Траектории в Строгино : )
теперь можно кататься и в Москве
не дорого и атмосфера у них приятная)
сделала, вкусно : )
только мне не хватило теста, добавила ещё +1 яйцо ну и всего остального по чуть чуть
аж слюньки потекли : ) ну и красиво безусловно!
если бы у меня было море денег, у меня бы была похожая квартира : )
какие-то олдскульные фотки : ) год-то какой?)
так чисто
видимо у вас посуда побольше для выпекания ;)
рада, что по душе пришелся пирог ;)
да парк это хорошо) и экономнее) только мне катание на лебедке больше кайтсерф напоминает
да какой же он кайт на лебедке)) тут совсем от ветра не зависишь : )
мы кстати с друзьями ехали именно на вейке кататься, но проворонили время дешевое и пошли кататься на виндсерфе. вот это жопа, я вам скажу!)
убедилась, что моя стихия- доски+вода/снег, но никак не ветер
тут от ветра не зависишь, но и волны от катера нет, что вроде бы не мало важно для вейка. я катаюсь и на вейке и на кайте и мне кажется, что на лебедке скучновато и не очень удобно в том случае, если учишься прыгать и падаешь, приходится отгребать к берегу, потом топать к началу старта - потеря времени и сил получается. хотя экономия,как я уже говорила, на лицо)))
ну так вам и предлагают теперь воспользоваться не плитой, а блендером)
по-моему это не вредно, просто мед целебные свойства теряет
Тоже такое слышала. Думаю, если не кипятить, а нагреть, пряности все равно отдадут аромат.
первый раз встречаю столь подробный и простой рецепт, спасибо!
только подскажите, что насчет нагревания меда? это же вредно, а тут вы его чуть ли не кипятите в обоих рецептах..