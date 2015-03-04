Irene Turina
На сайте с 1 февраля 2012
да, иногда так получается. шла с подарком на день рождения UDC, а любимая кондитерская приподнесла такой подарок мне самой!
это всё волшебник айзек и его отличная (и никак не меньше!!) команда)
и раз уж меня так красиво назвали фуд-блогером, то просто считаю неприличным не поделится ссылкой (где рецепта мохито-кейков нет! за эксклюзивом в UDC - поможем детям вместе!))
http://eat-cook-love.blogspot.com/view/flipcard
А почему творожные блины вдруг названы американскими? ни в одном классическом рецепте панкейков нет творога.
Рецепт Оливера скорее поход на бисквит, чем на что-то творожное..
так классно ингредиенты указаны! интересный рецепт, спасибо!
жалко, что ресторан больше не работает
никогда не думала о сочетании рыбы и грибов. надо попробовать!
стеллажи очень понравились. многое очень спорно, но фантазия и фирменный стиль хозяев (даже среди сплошной икеи) чувствуется
в Москве нет нормального лета, зато теперь есть ненормальная зима)
Казалось бы, светлая квартира на Тверской-Ямской - мечта. и пространство у них неплохое. но как использовано... в гостиной мебель будто случайно оказалась)
кстати, внимание привлекает ванная. понравилась.
Наверху очень удачно цвет добавили, смотрится стильно. А на первом этаже с минимализмом переборщили.. угрюмо, не привлекает
особенно оранжевая гирлянда лей))
Да, попробуйте . И расскажите о ваших впечатлениях на http://www.foodflood.ru/
Очень уж замороченный список инргредиентов для оладушек. Эээ погодите - их еще и ПЕЧЬ НАДО?
Ну и в добавок творог в Америке представляет из себя нечто совсем иное чем в России.
Сеул совершенно не показался дорогим.