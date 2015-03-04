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IT

Irene Turina

На сайте с 1 февраля 2012

Комментарии25
Темы0
Посты2
Коротко0
Самые дорогие города для путешествий

Сеул совершенно не показался дорогим.

В Месте: Upside Down Cake Company

да, иногда так получается. шла с подарком на день рождения UDC, а любимая кондитерская приподнесла такой подарок мне самой!
это всё волшебник айзек и его отличная (и никак не меньше!!) команда)
и раз уж меня так красиво назвали фуд-блогером, то просто считаю неприличным не поделится ссылкой (где рецепта мохито-кейков нет! за эксклюзивом в UDC - поможем детям вместе!))
http://eat-cook-love.blogspot.com/view/flipcard

Американские блины с черникой

А почему творожные блины вдруг названы американскими? ни в одном классическом рецепте панкейков нет творога.
Рецепт Оливера скорее поход на бисквит, чем на что-то творожное..

Banana pie

так классно ингредиенты указаны! интересный рецепт, спасибо!

На Останкинской телебашне заработала открытая смотровая площадка

жалко, что ресторан больше не работает

Что приготовить на ужин: рыба под грибным соусом

никогда не думала о сочетании рыбы и грибов. надо попробовать!

Квартира недели

стеллажи очень понравились. многое очень спорно, но фантазия и фирменный стиль хозяев (даже среди сплошной икеи) чувствуется

В парке Горького появится снежная дорожка

в Москве нет нормального лета, зато теперь есть ненормальная зима)

Квартира недели

Казалось бы, светлая квартира на Тверской-Ямской - мечта. и пространство у них неплохое. но как использовано... в гостиной мебель будто случайно оказалась)
кстати, внимание привлекает ванная. понравилась.

Офис недели: продакшн компания Andy Fiord Studio (Петербург)

Наверху очень удачно цвет добавили, смотрится стильно. А на первом этаже с минимализмом переборщили.. угрюмо, не привлекает

Квартира недели

особенно оранжевая гирлянда лей))

Что приготовить на ужин: рыба под грибным соусом

Да, попробуйте . И расскажите о ваших впечатлениях на http://www.foodflood.ru/

Американские блины с черникой

Очень уж замороченный список инргредиентов для оладушек. Эээ погодите - их еще и ПЕЧЬ НАДО?
Ну и в добавок творог в Америке представляет из себя нечто совсем иное чем в России.

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