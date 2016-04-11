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Vrode Natasha

На сайте с 29 марта 2009

Комментарии15
Темы0
Посты1
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Винный ресторан The Safe, вегетарианское кафе Rootz, обновлённое меню «Рубинштейна»

Рубинштейн – кафе, не ресторан.

Ракетчик, контрразведчик и другие студенты редких специальностей

"В принципе, глухие, слепые, обездвиженные — абсолютно такие же люди. Какая разница: этот — чёрный, этот — гей, этот — не слышит. Все со своими особенностями".

удивительной глубины мышление у педагога.

Средний чек в петербургском баре во время трансляций чемпионата мира по футболу

Village, сделайте, пожалуйста, аналогичную подборку!

http://www.the-village.ru/village/city/city/145093-kurenie-na-letnih-verandah

Что обязательно нужно увидеть в Питере?

Ночью обяз-но гуляйте в центре, ночной он прекрасен. Вечеринки на крестовскоми и пляж сестрорецка тоже ночью )

Лимончелло: домашний ликер на лимонной цедре

я недавно готовила по оригинальному рецепту на спирте. получилось вкусно, но мне чересчур сладко. а когда уменьшала кол-во сахара - слишком крепко. кто-нибудь знаком с рецептом, который используют в заведениях летом? он такой получается кислый, не очень густой, и вроде я где то слышала, что в нем лимоны (или сок) варят. вот очень хочу попробовать (

Лепёшка с Томатно-сырной начинкой

ох уж эти заворачивания )
я обжариваю курицу маленькими кусочками, сильно перчу и солю, делаю салат огурцы+помидоры+лук+майонез, все перемешать и в блины ) вкусно очень ))

Фунчоза с курицей и креветками

честное слово, получается не сильно остро! лайм еще дает слегка кисловатый вкус )

Фунчоза с курицей и креветками

нет, слегка совсем.

Ракетчик, контрразведчик и другие студенты редких специальностей

Удивительной глобальности обобщения, свойственные, если верить психологам, людям с задержкой психического развития. Какая разница между тараканами и человеками, ведь у обоих есть ноги !

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