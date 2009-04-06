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Sv Lana

На сайте с 1 апреля 2009

Комментарии7
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Посты1
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Не запутайся в восьми ногах!

захотулось сразу попробовать и при возможности приготовить! Выглядит аппетитно! Сохраню-ка я этот пост!!!

Самые дорогие продукты питания в мире

забыла написать про икру.. так вот : 3. Самая дорогая икра в мире не черная, а ‘almas’ икра. Слово ‘almas’ Иранское и означает бриллиант. Белужья икра появляется у рыбы через 100 лет, что фактически не изменяется в течении 120 млн лет. Роскошная икра добывается от самого старого животного оставшегося с эры Динозавров. Белужья икра в Соединенных Штатах стоит более $ 5000 за килограмм.

Hello Naomi. Эстетически-гастрономическое удовольствие

отлично... просто талантище....

Туфельковая диета

позновательно...

Самые дорогие продукты питания в мире

забыла написать или вырезать и вставить?......

Самые дорогие продукты питания в мире

у мели бы хоть и это нормально донести до читателей...