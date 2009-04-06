Sv Lana
На сайте с 1 апреля 2009
Самые дорогие продукты питания в мире
забыла написать про икру.. так вот : 3. Самая дорогая икра в мире не черная, а ‘almas’ икра. Слово ‘almas’ Иранское и означает бриллиант. Белужья икра появляется у рыбы через 100 лет, что фактически не изменяется в течении 120 млн лет. Роскошная икра добывается от самого старого животного оставшегося с эры Динозавров. Белужья икра в Соединенных Штатах стоит более $ 5000 за килограмм.
Hello Naomi. Эстетически-гастрономическое удовольствие
отлично... просто талантище....
Туфельковая диета
позновательно...
Самые дорогие продукты питания в мире
забыла написать или вырезать и вставить?......
Самые дорогие продукты питания в мире
у мели бы хоть и это нормально донести до читателей...
захотулось сразу попробовать и при возможности приготовить! Выглядит аппетитно! Сохраню-ка я этот пост!!!