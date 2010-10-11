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Алексаша batmanix

На сайте с 1 апреля 2009

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Холодильники московских шеф–поваров, часть 1: Ginza, Mr.Lee и кафе Delicatessen

У Ивана Шишкина не просто арахисовая паста, а масло из орехов Макадамия, самых дорогих орехов, кстати. Интересно попробовать, в магазинах не встречала.

Панакотта: basic pretty desert

охлаждать перед тем, как в холодильник, думаю, обязательно. не каждый прибор справится с очень горячим блюдом - может и сломаться! еще хочу подсказать всем, кто хочет делать блюдо с желатином - не добавляйте его сразу, сначала поставьте сливки(сок, бульон) на огонь, жидкость разогреется, начнёт подниматься, сразу снимаете с плиты, бурление прекратилось - и тут же добавляете желатин! размешиваете до полного его расстворения, и далее по рецепту. скажу сразу - порядок действий на вкус не влияет, зато риск "испорченных желатиновых связей", и отсутствие желирующего эффекта от закипания, сведён на нет. удачи! :)

Новости за неделю из разных отелей мира

кажется, первой новостью про отель-самолет можно было ограничиться... :)

Бухара

рынок на 19 фото - жесть))) я сначала подумала, что это госпиталь что ли))) действительно, очень чисто и ухожено

Айс.Айс-айс,бэйби

хочу посоветовать - обязательно обжарьте кешью до золотистого цвета!!! я сама раньше таким не увлекалась, но попробовав как-то, теперь всем советую! Вообще, ванильное м + золотистые к + любой сироп = крутатень неописуенная)))))

Грязная дюжина чистых тарелок

кто умудрился этому посту поставить "-"?
удивительно..

Carrot cake

а если, кроме орехов, еще добавить каких-нить сукофрутктов? я просто вечерком собираюсь делать.. в пароварке..)) и вот думаю - не повредит ли?

Печенье от Glorious Treats

чет вот стало интересно, а от рассматривания печенья толстеют?))) это ж как эффект плацебо - я ж их почти ем... ну, глазами)))

Печенье от Glorious Treats

у неё какой-то нереально притягательный сладкий блог))) у меня аж работа встала - листаю странички с печеньками))

Lemon Curd

это хорошо, что пост повторили. я в прошлый раз забыла (поленилась), а вчера сделала! супер! - сижу ем :)

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