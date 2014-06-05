Борис Шойхет
На сайте с 2 апреля 2009
Молодцы! Всё нравится :)
Новгород и Нижний Новгород - это разные города, поправьте в тексте, хотя и интервьюирующему, и аудитории, наверно не важно, но Антону-то точно важно! :)
Куплю 7 билетов по 1000 :)
А ещё круто, что Израиль умеет меняться, постоянно развиваться, оставаясь неизменным в главных вещах!
Не сочтите за рекламу: ступайте на ibiza.ru и будет Вам счастье, и вся информация )))
Морской бой - незабвенно! )))
Спасибо за Вашу оценку написанного... кроме одного ))) Про Bora Bora в тексте написано, что это "пляж с трешевой пивнушкой", сравнение с BluMarlin тоже не в пользу Bora Bora, поэтому противоречий я не увидел. Нищеброды - это, ИМХО, духовная характеристика, а не отражение материального благосостояния. Если не пафосничать, и быть всегда на позитиве, то не обломаешься. Это касается не только Bora Bora... )))
Интересно, а кто ставит посту минусы? Неужели и тут лузеры, нищеброды и завистники? Жаль...
Нищеброды на Бора-Боре тусят ;)...
Фирменный торт "Блогистан". Почему нет?
Пиар да, но почему должны страдать работники подземки???
наглые пиарщики у www.petek.com