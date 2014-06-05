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БШ

Борис Шойхет

На сайте с 2 апреля 2009

Комментарии25
Темы0
Посты1
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Ответственность за душ в метро взял на себя Петёк

наглые пиарщики у www.petek.com

Что изменилось на The Village

Молодцы! Всё нравится :)

Прямая речь: Шеф-повар Антон Ковальков о жажде знаний и современной русской кухне

Новгород и Нижний Новгород - это разные города, поправьте в тексте, хотя и интервьюирующему, и аудитории, наверно не важно, но Антону-то точно важно! :)

Куплю 2 билета на афишу

Куплю 7 билетов по 1000 :)

«Блогистан» — соцсеть превратилась в ресторан

не торт :)

TravelGuide: Тель – Авив с Евгенией Дворецкой

А ещё круто, что Израиль умеет меняться, постоянно развиваться, оставаясь неизменным в главных вещах!

Ибица – остров счастья!

Не сочтите за рекламу: ступайте на ibiza.ru и будет Вам счастье, и вся информация )))

Ретро-автоматы покидают Солянку

Морской бой - незабвенно! )))

Ибица – остров счастья!

Спасибо за Вашу оценку написанного... кроме одного ))) Про Bora Bora в тексте написано, что это "пляж с трешевой пивнушкой", сравнение с BluMarlin тоже не в пользу Bora Bora, поэтому противоречий я не увидел. Нищеброды - это, ИМХО, духовная характеристика, а не отражение материального благосостояния. Если не пафосничать, и быть всегда на позитиве, то не обломаешься. Это касается не только Bora Bora... )))

Ибица – остров счастья!

Интересно, а кто ставит посту минусы? Неужели и тут лузеры, нищеброды и завистники? Жаль...

Ибица – остров счастья!

Нищеброды на Бора-Боре тусят ;)...

«Блогистан» — соцсеть превратилась в ресторан

Фирменный торт "Блогистан". Почему нет?

Ответственность за душ в метро взял на себя Петёк

Пиар да, но почему должны страдать работники подземки???

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