KOLGOTA_IKOTA_BIDON ...
На сайте с 2 апреля 2009
Метроша может стать официальным символом метрополитена
почему у него галстук шевелится???
Офис недели
пёсик
Каталония - "игрушечная" и своенравная
про сентябрь неправда: в сентябре народа дико много!!!!
ISO Студия на «Красном Октябре»
прелестно, даже великолепно! Но что же так дорого за 1ч? Среднерыночная цена аренды 800-1000р./ч. Из-за площади и месторасположения? Залы без окон сколько по площади?
ISO Студия на «Красном Октябре»
Среднерыночная студия не предложит ни такой площади, ни потолков, ни света Profoto (тем более генераторного), ни такого сервиса, ни возможности загнать в студию лошадь, ни циклорамы, ни действительно профессиональных гримерных рабочих мест - и уж точно не предложит всего этого одновременно! Мы ходили в гости к конкурентам и лично всё проверили :)
Среднерыночная студия не предложит ни такой площади, ни потолков, ни света Profoto (тем более генераторного), ни такого сервиса, ни возможности загнать в студию лошадь, ни циклорамы, ни действительно профессиональных гримерных рабочих мест - и уж точно не предложит всего этого одновременно! Мы ходили в гости к конкурентам и лично всё проверили :)
"Цитрон" и "Стратосфера" по 44 метра. И они, кстати, стоят как раз 1000 в час.
До Собянина у моего дома было 5 палаток. После Собянина их стало 7. Задача: кто заработал на появлении еще 2х палаток у моего дома?