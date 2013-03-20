pisha_metrov
На сайте с 15 декабря 2007
еще учредить патруль богатырей и патруль красноармейцев, вот столяры офигеют
Электронные книги далеко не всегда стоят дешевле, если вы их на самом деле покупаете.
Интересно, Мазуренко не мешает в рассуждениях о юристах-экономистах то, что он работает "директором спецпроектов Strelka Institute", а Стрелка существует на деньги Александра Мамута, предпринимателя и юриста по образованию?
на Бали можно на кайте кататься?
"прекрасный белый пухляк" - это там где?)
есть, но на фото его нет)
Если уже умеешь, то можно. Но место не кайтовое, ветер не часто и не сильный, на воде в основном чоп и куча серферов, на пляже много народу и прочих препятствий.
Церковный патруль с хоралами и гимнами
и "полицию стиля" , а то народ плохо одет )
Большой минус Le Fooding, на мой взляд — все только на французском.
Согласен, хотя в бумажном гиде перед каждым описанием места на французском есть краткое описание на английском.
учите уж, не такой он и сложный.
Кстати, для Парижа есть еще один гид - LeFooding, у которого меньше уклона в дорогие рестораны и французскую классическую кухню. Гид существует в бумажном виде (как толстый журнал), также всю информацию можно найти на сайте, который гораздо удобнее сайта Michelin. К сожалению, для французских регионов альтернативы Michelin пока нет, он самый подробный и содержит рекомендации чуть ли не для каждой деревни.