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pisha_metrov

На сайте с 15 декабря 2007

Комментарии14
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Посты1
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Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны

Кстати, для Парижа есть еще один гид - LeFooding, у которого меньше уклона в дорогие рестораны и французскую классическую кухню. Гид существует в бумажном виде (как толстый журнал), также всю информацию можно найти на сайте, который гораздо удобнее сайта Michelin. К сожалению, для французских регионов альтернативы Michelin пока нет, он самый подробный и содержит рекомендации чуть ли не для каждой деревни.

Воины ЮВАО: Казачий патруль на улицах Москвы

еще учредить патруль богатырей и патруль красноармейцев, вот столяры офигеют

Cвести счёты: Цены в книжных магазинах

Электронные книги далеко не всегда стоят дешевле, если вы их на самом деле покупаете.

Разговоры на званом ужине: Люди, которые начали

Интересно, Мазуренко не мешает в рассуждениях о юристах-экономистах то, что он работает "директором спецпроектов Strelka Institute", а Стрелка существует на деньги Александра Мамута, предпринимателя и юриста по образованию?

Серфинг. Бали. Инструкция

на Бали можно на кайте кататься?

5642 над уровнем моря

"прекрасный белый пухляк" - это там где?)

5642 над уровнем моря

есть!

5642 над уровнем моря

есть, но на фото его нет)

Серфинг. Бали. Инструкция

Если уже умеешь, то можно. Но место не кайтовое, ветер не часто и не сильный, на воде в основном чоп и куча серферов, на пляже много народу и прочих препятствий.

Воины ЮВАО: Казачий патруль на улицах Москвы

Церковный патруль с хоралами и гимнами

Воины ЮВАО: Казачий патруль на улицах Москвы

и "полицию стиля" , а то народ плохо одет )

Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны

Большой минус Le Fooding, на мой взляд — все только на французском.

Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны

Согласен, хотя в бумажном гиде перед каждым описанием места на французском есть краткое описание на английском.

Иностранный опыт: Как Michelin и Zagat выбирают лучшие рестораны

учите уж, не такой он и сложный.