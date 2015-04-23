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А

Арина

На сайте с 7 апреля 2009

Комментарии30
Темы0
Посты1
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Выбор и заваривание пуэра

http://shenpuer.ru

вот этот человек сам ездит в Китай и выбирает сырье, снимает ролики о заваривании, проводит чаепития в лесу, рекомендую!

Фотоклиника: каньоны

"Забриски Пойнт" сразу вспомнился. Захотелось туда)

Стена. Жевачки

жвачки.

Автостоп существует

обожаю ощущения дороги, когда ты нигде, между. а автостоп делает путешествие более наполненным, от и до - интересным.

Как их туда засовывают?!

и корабли в бутылках)

GEAR-TO-GEAR

такой минимал. хочу себе!

Взрывы в московском метро

как хорошо, что я проспала первую пару. ну и дела...

Каков ты на вкус?

Гринуэй молодец, люблю его кино. "Повар, вор, его жена и её любовник" - один из самых, а еще отличные - "Ночной дозор" о Рембранте и "Отсчёт утопленников".

Самые разрушительные землетрясения в истории

помню, после землетрясения в Кош-Агаче, в Барнауле все боялись, что высотки потрескаются. а я во время землетрясения ехала с папой в машине и мы ничего не почувствовали о_0

Неолимпийские Игры

а еще отличная игра "есть контакт!"
-)

Стена. Жевачки

мой вариант тоже имеет место быть http://gramota.ru/slovari/dic/?bts=x&word=%E6%E5%E2%E0%F7%EA%E0

Фотоклиника: каньоны

да!

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