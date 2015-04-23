Арина
На сайте с 7 апреля 2009
"Забриски Пойнт" сразу вспомнился. Захотелось туда)
жвачки.
обожаю ощущения дороги, когда ты нигде, между. а автостоп делает путешествие более наполненным, от и до - интересным.
и корабли в бутылках)
такой минимал. хочу себе!
как хорошо, что я проспала первую пару. ну и дела...
Гринуэй молодец, люблю его кино. "Повар, вор, его жена и её любовник" - один из самых, а еще отличные - "Ночной дозор" о Рембранте и "Отсчёт утопленников".
помню, после землетрясения в Кош-Агаче, в Барнауле все боялись, что высотки потрескаются. а я во время землетрясения ехала с папой в машине и мы ничего не почувствовали о_0
а еще отличная игра "есть контакт!"
-)
мой вариант тоже имеет место быть http://gramota.ru/slovari/dic/?bts=x&word=%E6%E5%E2%E0%F7%EA%E0
http://shenpuer.ru
вот этот человек сам ездит в Китай и выбирает сырье, снимает ролики о заваривании, проводит чаепития в лесу, рекомендую!