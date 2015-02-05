Аня Bogach
На сайте с 8 апреля 2009
Если в браке есть проблемы, то надо работать над его сохранением, если нет возможности сохранить, то нужно достойно разойтись.
+1
что за ад в комментариях? кто все эти люди зарегистрировавшиеся на сайте вчера?
"Погибших при взрыве в Домодедово москвичей похоронят за счет города. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин", пиздец же,от этого их семьям сразу легче стало,правда?
ну про "тайное" интернет-сообщество это вы конечно загнули!
хорошая у нас молодежь!
А сколько же тогда претензий «к воспитанию, слогу и объективности» можно предъявить самому Лебедеву?
такое отличное начало и такой неожиданный конец!
для туристов-то что надо!
поток повеселил)
овощи и фрукты кошерны,если они тщательно-претщательно осмотрены на предмет чистоты от всяких там жучков и личинок :) плюс от кошерного продукта ещё десятина отделена обычно - если покупаете "некошерные" плоды - придётся самим отделять,а это тоже заморочка
а про "не привезены из Израиля" вообще актуально только для этого года. для следующих шести будет действовать правило "выращено в земле Израиля"
как-то так
ну не совсем))
промывать-искать жучков и т.д. нужно в любом случае, не зависимо от того где фрукты куплены
отделять "десятину" нужно только от плодов земли Израиля
ну а про последнее, я имела ввиду не шмиту (это далеко не единственная "заморочка" с выращиванием фруктов и овощей в Изр.)
Многие ультраортодоксы, даже живя в Израиле, спец-но покупают фрукты и овощи выращенные за границей)))
как-то так)
а в чём смысл не есть плоды из Израиля?... расскажите, пожалуйста, про ультраортодоксов поподробнее в таком разрезе, а то, похоже, вы знаете что-то, чего не знаю я )
ну и про отделение десятины мне казалось немножко по-другому. гугление не сильно помогло, так что завтра уточню у рава, чтобы знать уж наверняка ))
хотел бы я на это вживую посмотреть...
Непонятно как очевидца не пристрелили..
осталось только туристов найти )
кавычки все решают )
+2 мил.в придачу
неужели жизнь человека стоит 2 мил....
в этой стране порой она не стоит ничего...
мне кажется, что это решение не стоит осуждать. Помощь - всегда помощь.
Ну, видимо, скучно стало в новостном пространстве, вот и подбросили дровишек.
Овощи и фрукты купленные на обычном рынке являются вполне себе кошерными (если оне не привезены из Израиля), а все остальные продукты нет никакой проблемы купить в магазинах.