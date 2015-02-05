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Аня Bogach

На сайте с 8 апреля 2009

Комментарии63Темы1Посты1
Коротко0
Яша, оно вам надо?

Овощи и фрукты купленные на обычном рынке являются вполне себе кошерными (если оне не привезены из Израиля), а все остальные продукты нет никакой проблемы купить в магазинах.

Институт мрака

Если в браке есть проблемы, то надо работать над его сохранением, если нет возможности сохранить, то нужно достойно разойтись. 
+1 

The Village смотрит передачи Дмитрия Киселёва и Владимира Соловьёва с преподавателем логики

что за ад в комментариях? кто все эти люди зарегистрировавшиеся на сайте вчера? 

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

"Погибших при взрыве в Домодедово москвичей похоронят за счет города﻿. Об этом распорядился мэр Москвы Сергей Собянин", пиздец же,от этого их семьям сразу легче стало,правда?

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Яша, оно вам надо?

овощи и фрукты кошерны,если они тщательно-претщательно осмотрены на предмет чистоты от всяких там жучков и личинок :) плюс от кошерного продукта ещё десятина отделена обычно - если покупаете "некошерные" плоды - придётся самим отделять,а это тоже заморочка

а про "не привезены из Израиля" вообще актуально только для этого года. для следующих шести будет действовать правило "выращено в земле Израиля"

как-то так

Яша, оно вам надо?

ну не совсем))

промывать-искать жучков и т.д. нужно в любом случае, не зависимо от того где фрукты куплены

отделять "десятину" нужно только от плодов земли Израиля

ну  а про последнее, я имела ввиду не шмиту (это далеко не единственная "заморочка" с выращиванием фруктов и овощей в Изр.)

Многие ультраортодоксы, даже живя в Израиле, спец-но покупают фрукты и овощи выращенные за границей)))

как-то так)

Яша, оно вам надо?

а в чём смысл не есть плоды из Израиля?... расскажите, пожалуйста, про ультраортодоксов поподробнее в таком разрезе, а то, похоже, вы знаете что-то, чего не знаю я )

ну и про отделение десятины мне казалось немножко по-другому. гугление не сильно помогло, так что завтра уточню у рава, чтобы знать уж наверняка ))

У Путина лопнуло колесо

хотел бы я на это вживую посмотреть...
Непонятно как очевидца не пристрелили..

Мосгортранс выпустит новые проездные карты

осталось только туристов найти )

Диванный серфинг в Майами

кавычки все решают )

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

+2 мил.в придачу
неужели жизнь человека стоит 2 мил....

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

в этой стране порой она не стоит ничего...

Теракт в Домодедове (Обновлено в 21:03)

мне кажется, что это решение не стоит осуждать. Помощь - всегда помощь.

The Village смотрит передачи Дмитрия Киселёва и Владимира Соловьёва с преподавателем логики

Ну, видимо, скучно стало в новостном пространстве, вот и подбросили дровишек.

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