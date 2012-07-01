Ir Kleveta
На сайте с 9 апреля 2009
Были, круто и очень тепло-домашне!
огго, все так сложно, особенно во втором рецепте.
Я буквально на днях делала просто из слив, ложки сахара, двух кусочков хлеба и чуть чуть подтопленного сливочного масла, все сырым закладывала.
Получилось тоже офигительно (кстати начинку из слив советую крамблям)
(Выглядело примерно так: http://slan.kiev.ua/objects/Crumble.jpg)
хм. Интересно попробовать
Первый же сорбет!
Я такие сейчас постоянно делаю, особенно из персиков и абрикос, только еще с добавлением капельки или ванили или миндальной эсенции.
Очень остро в итоге?
А как вы делаете овощной бульон?
Правда здесь не будут дублироваться рецепты с сайта-источника? Получается неприкрытая реклама какая-то...
200 гр сахара + стакан меда это же оочень сладко будет.
Интересно если кто-то его попробует испечь и потом написать
Тефтельки они, тефтельки ;)
Спасибо что напомнили, как раз дома из икеи валяется какой-то пакетик для соуса к ним, да и тефтелей давно хотелось.
Хотела ответить, но получилось что просто прокомментировала, ответ спустился ниже.
Присоединяюсь к вопросу.
Пользовалась этим рецептом: http://duff-kitchen.livejournal.com/36511.html
"Морковку, пастернак разрезать вдоль пополам. С лука снять верхний слой кожуры, остальную оставить. Это даст бульону золотистый цвет. Стебли сельдерея, всё остальные овощи и свежие травы (вместе со стеблями) крупно нарезать. Залить водой, довести до кипения, добавить лавровый лист и сушеные травы. Варить на среднем огне 40 минут - час. Под конец варки можно добавить соль и пару зубчиков чеснока. Известна также практика добавления в бульоны питательных дрожжей и всяких прочих полезностей льняное семя (flax seed) и прочее, но я этого не делаю.
Бульон процедить. Вываренные овощи, sans regrettes, выкинуть."
Овощи не все вижу в продаже, но и тех, что есть, хватает.
остренько,но вкуууууусно! можно поменьше положить чили..
я делала по рецепту
я поэтому и решил написать этот рецепт, так как тот, что уже был и ссылку на который я давал, уж очень сложен
да и что может быть сложного в трёх этапах:
*ягоды в форму
*сверху посыпать крошкой
*запекать
Оч интересно и посмотреть и почитать, спасибо!