Lera Grinevich
На сайте с 18 декабря 2007
Ошибки-ошибками, а рецепт хороший! Спасибо, надо будет обязательно попробовать, подзарядиться витаминчиками на осень)
Более популярен в Испании немного другой рецепт.
Поджариваем хлеб (какой вам больше по вкусу) на сковороде или в тостере. Затем разрезаем головку чеснока на две части (можно его даже не чистить), и натираем хлеб чесноком. Берем помидор и проделываем с ним то же самое. Сверху испанцы кладут соус Али-Оли, но, насколько мне известно, в России он не продается. Правда, его не так уж сложно сделать вручную. Займет это не больше 10 минут и стоит того, поверьте!
Рецепт Али-Оли:
Чеснок очистить, зубчики чеснока мелко истолочь до кашеобразного состояния, далее влить оливковое масло и взбивать до белой пенной массы. Соль добавить по вкусу.
хи)) так натирают хлебные корки на Кавказе )))
оочень вкусно!)))
Браво! Именно так. Правда, чаще безо всякого Али-Оли.
Каталонцы не любят заморачиваться, тем более на отдыхе! Просто горячие тосты натирают разрезанным пополам чесноком и разрезанным пополам томатом, солят и поливают оливковым маслом. И всё! Чем проще, тем вкуснее! ;)
Каталонцы и не заморачиваются! Али-оли здесь есть в каждом супермаркете и кафешке.
Хотя приносят его не всегда,но все же советую как-нибудь попробовать именно в таком варианте. Вкусно)
Первый раз слышу о том, что в карбонаре должен присутствовать лук, да еще и такими большими ломтями... Это же нежное блюдо! Возможно существуют разные рецепты из противоположных уголков Италии, но вот как я готовлю соус для Карбонары:
Нам понадобится на 2 порции:
1. 1 желток (отделить от белка)
2. сливки 22% (можно и молоко накрайняк)
3. сыр маскарпоне
4. оливковое масло
5. зубчик чеснока
6. мелко нарезанный бекон (или ветчина)
Наливаем на сковороду немного оливкового масла и обжариваем на нем зубчик чеснока. Я делаю это для запаха, так что лучше разрезать его на несколько частей, чтобы сок быстрее вышел. Как только чеснок немного поджариться, можно его вытаскивать и не жалея выкидывать.
Теперь в пропитанном чесночком масле обжариваем бекон (можно еще добавить шампиньоны), как только бекон более-менее поджарился,уменьшаем огонь. Затем, в емкость,в которую мы вылили желток, добавляем 2 щепотки соли и сливки, все это тщательно смешиваем вилкой и выливаем на сковороду, постоянно помешивая, дабы сливки не свернулись. Через пару минут можно добавить столовую ложку маскарпоне (можно и больше, в зависимости от того, какой густоты вы хотите соус). Не забывайте постоянно помешивать и не увеличивайте огонь! Доведите соус до необходимой густоты и лейте на макароны (любые и сваренные так, как вы привыкли)). Приятного аппетита!)