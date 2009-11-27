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Lera Grinevich

На сайте с 18 декабря 2007

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Spaghetti alla carbonara

Первый раз слышу о том, что в карбонаре должен присутствовать лук, да еще и такими большими ломтями... Это же нежное блюдо! Возможно существуют разные рецепты из противоположных уголков Италии, но вот как я готовлю соус для Карбонары:

Нам понадобится на 2 порции:
1. 1 желток (отделить от белка)
2. сливки 22% (можно и молоко накрайняк)
3. сыр маскарпоне
4. оливковое масло
5. зубчик чеснока
6. мелко нарезанный бекон (или ветчина)

Наливаем на сковороду немного оливкового масла и обжариваем на нем зубчик чеснока. Я делаю это для запаха, так что лучше разрезать его на несколько частей, чтобы сок быстрее вышел. Как только чеснок немного поджариться, можно его вытаскивать и не жалея выкидывать.
Теперь в пропитанном чесночком масле обжариваем бекон (можно еще добавить шампиньоны), как только бекон более-менее поджарился,уменьшаем огонь. Затем, в емкость,в которую мы вылили желток, добавляем 2 щепотки соли и сливки, все это тщательно смешиваем вилкой и выливаем на сковороду, постоянно помешивая, дабы сливки не свернулись. Через пару минут можно добавить столовую ложку маскарпоне (можно и больше, в зависимости от того, какой густоты вы хотите соус). Не забывайте постоянно помешивать и не увеличивайте огонь! Доведите соус до необходимой густоты и лейте на макароны (любые и сваренные так, как вы привыкли)). Приятного аппетита!)

Цветная капуста в сливочном соусе

Ошибки-ошибками, а рецепт хороший! Спасибо, надо будет обязательно попробовать, подзарядиться витаминчиками на осень)

Pan con tomate

Более популярен в Испании немного другой рецепт.
Поджариваем хлеб (какой вам больше по вкусу) на сковороде или в тостере. Затем разрезаем головку чеснока на две части (можно его даже не чистить), и натираем хлеб чесноком. Берем помидор и проделываем с ним то же самое. Сверху испанцы кладут соус Али-Оли, но, насколько мне известно, в России он не продается. Правда, его не так уж сложно сделать вручную. Займет это не больше 10 минут и стоит того, поверьте!
Рецепт Али-Оли:
Чеснок очистить, зубчики чеснока мелко истолочь до кашеобразного состояния, далее влить оливковое масло и взбивать до белой пенной массы. Соль добавить по вкусу.

Pan con tomate

хи)) так натирают хлебные корки на Кавказе )))
оочень вкусно!)))

Pan con tomate

Браво! Именно так. Правда, чаще безо всякого Али-Оли.
Каталонцы не любят заморачиваться, тем более на отдыхе! Просто горячие тосты натирают разрезанным пополам чесноком и разрезанным пополам томатом, солят и поливают оливковым маслом. И всё! Чем проще, тем вкуснее! ;)

Pan con tomate

Каталонцы и не заморачиваются! Али-оли здесь есть в каждом супермаркете и кафешке.
Хотя приносят его не всегда,но все же советую как-нибудь попробовать именно в таком варианте. Вкусно)