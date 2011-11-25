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Волшебная Филимонова

На сайте с 18 декабря 2007

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Районы-кварталы: Газета Невского района «Славянка Сегодня»

было бы драматичнее, если бы были фото самой редакции.
имела счастье проходить практику на первом курсе в ней.

Необыкновенные аквариумы

смотреть на рыбу-луну надо ехать в португалию, но не в аквариум, а, например, скататься на остров берленга, по пути туда 100% встретите целые стаи этих рыб, которые обалденно выпрыгивают из воды : )

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в действиях эскваира тоже

Взрывы в московском метро

может поможет искать родственников, по России 24 сейчас назвали 1ую городскую больницу и 36ую городскую больницу. естественно это не полный список, но увы, больше ничего не сказали.

Взрывы в московском метро

http://top.rbc.ru/photoreport/29/03/2010/385785.shtml

Взрывы в московском метро

телефоны горячих линий. 622-14-30 и 624-34-40. Психологическую помощь можно получить по телефону 626-37-07.

Взрывы в московском метро

http://www.echo.msk.ru/news/667575-echo.html - все прокомментировали, а путин с медведевым отмалчиваются. напоминает норд-ост, путин тогда тоже тише воды стал.

Мужской или женский коктейль?

яблоко
малина
кофе
текила

Очаровательное новогоднее печенье

можно стружкой, а можно измельчить - по желанию )

Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия

больше фото - http://www.flickr.com/photos/zzzima/
сэт "portugal"

Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия

на сколько сложно россиянину оставить там свое сердце? (виза/граждаство и прочее)

Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия

виза - получить португальскую туристическую с билетами на руках и подтверждение проживания - никаких проблем. я лично ездила по финскому шенгену.
гражданство - знаю только то, что с видом на жительство там надо прожить минимум 10 лет, чтобы получить гражданство.

Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия

спасибо

Взрывы в московском метро

ну а чего вы от него ждете?! ну выступит он как обычно, объявит размер выплат родственникам погибших и пострадавшим, а также пообещает всех поймать и наказать. от этого что ли легче станет или безопаснее???

Взрывы в московском метро

а что вы ждёте,им как руководителям нужно иметь полую информацию,чтобы сообщить гражданам,может они сейчас там контролируют какие либо действия служб..

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