Волшебная Филимонова
На сайте с 18 декабря 2007
смотреть на рыбу-луну надо ехать в португалию, но не в аквариум, а, например, скататься на остров берленга, по пути туда 100% встретите целые стаи этих рыб, которые обалденно выпрыгивают из воды : )
в действиях эскваира тоже
может поможет искать родственников, по России 24 сейчас назвали 1ую городскую больницу и 36ую городскую больницу. естественно это не полный список, но увы, больше ничего не сказали.
телефоны горячих линий. 622-14-30 и 624-34-40. Психологическую помощь можно получить по телефону 626-37-07.
http://www.echo.msk.ru/news/667575-echo.html - все прокомментировали, а путин с медведевым отмалчиваются. напоминает норд-ост, путин тогда тоже тише воды стал.
яблоко
малина
кофе
текила
можно стружкой, а можно измельчить - по желанию )
больше фото - http://www.flickr.com/photos/zzzima/
сэт "portugal"
на сколько сложно россиянину оставить там свое сердце? (виза/граждаство и прочее)
виза - получить португальскую туристическую с билетами на руках и подтверждение проживания - никаких проблем. я лично ездила по финскому шенгену.
гражданство - знаю только то, что с видом на жительство там надо прожить минимум 10 лет, чтобы получить гражданство.
ну а чего вы от него ждете?! ну выступит он как обычно, объявит размер выплат родственникам погибших и пострадавшим, а также пообещает всех поймать и наказать. от этого что ли легче станет или безопаснее???
а что вы ждёте,им как руководителям нужно иметь полую информацию,чтобы сообщить гражданам,может они сейчас там контролируют какие либо действия служб..
было бы драматичнее, если бы были фото самой редакции.
имела счастье проходить практику на первом курсе в ней.