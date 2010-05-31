вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии50
Темы0
Посты1
Коротко0
ПА

Просто Аляска

На сайте с 12 апреля 2009

Комментарии50
Темы0
Посты1
Коротко0
8 секунд свободного падения

страх-то какой! смелая вы девушка, браво!

Сексуальная сестра Сталина

немедленно хочу к вам в гости!
прекрасный пост

Фотоклиника: пейзажи с терапевтическим эффектом

многие видели наверное, самое легкодоступное ( в плане цены и географии) чудо именно природного происхождения -Памуккале в Турции.
совершенно не верится, что это не дело рук человека.
белоснежные огромные ступени, все в озерцах, в которых отражается ярко-голубое небо...

Барселона - лицо идеальной женщины

Барселона - потрясающий город! от Гауди до H&M...

Все, кроме девочки: лучшие all inclusive

... а за окном серость, дождь и +5...
выключаю комп и бегом до метро, домой.

Братья гриль: московские повара готовят шашлык

спасибо за пост
к этим рецептом мне нужна только солнечная погода на выходных))

Дом там, где тебя понимают

неужели так бывает?
город маленький, но что называется для людей... у нас, чем меньше, тем глуше, жутче, грязнее... есть конечно, исключения. но как правило в маленьких городах индустрия развлечений на нуле и поесть толком негде.

10 мифов о «худой» еде

а в Реквиеме кстати диета была верняк)
только не грейпфрутовая, а амфетаминовая....

Комплексный обед

даешь тирамису бочками!!!

Школа закончилась

"модели и мы в кафе Дельфин, из динамиков играет Владимир Кузьмин"

10 мифов о «худой» еде

по-моему все-таки грейпфрутовая... надо пересмотреть...

10 мифов о «худой» еде

может сначала мамаша и грейпфруты ела, не помню...
но только как-то быстро перешла на волшебные похудательные таблетки)

Загрузить ещё