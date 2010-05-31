Просто Аляска
На сайте с 12 апреля 2009
немедленно хочу к вам в гости!
прекрасный пост
многие видели наверное, самое легкодоступное ( в плане цены и географии) чудо именно природного происхождения -Памуккале в Турции.
совершенно не верится, что это не дело рук человека.
белоснежные огромные ступени, все в озерцах, в которых отражается ярко-голубое небо...
Барселона - потрясающий город! от Гауди до H&M...
... а за окном серость, дождь и +5...
выключаю комп и бегом до метро, домой.
спасибо за пост
к этим рецептом мне нужна только солнечная погода на выходных))
неужели так бывает?
город маленький, но что называется для людей... у нас, чем меньше, тем глуше, жутче, грязнее... есть конечно, исключения. но как правило в маленьких городах индустрия развлечений на нуле и поесть толком негде.
а в Реквиеме кстати диета была верняк)
только не грейпфрутовая, а амфетаминовая....
даешь тирамису бочками!!!
"модели и мы в кафе Дельфин, из динамиков играет Владимир Кузьмин"
по-моему все-таки грейпфрутовая... надо пересмотреть...
может сначала мамаша и грейпфруты ела, не помню...
но только как-то быстро перешла на волшебные похудательные таблетки)
страх-то какой! смелая вы девушка, браво!