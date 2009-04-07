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НТ

Настя Т.

На сайте с 18 декабря 2007

Комментарии17
Темы0
Посты1
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Неделя в Голландии

от Гааги пол часа до Амстердама))

Неделя в Голландии

это красная панда.
а табличка всех радует)

Неделя в Голландии

красная панда!

Неделя в Голландии

это совсем не енот,а панда какая-то особенная)не помню название

Неделя в Голландии

на третьей картинке снизу он и правда игрушечный)

Стокгольм с изнанки

минус за стиль и за грамматические ошибки

Exotic Fruits!

сами и ешьте

Стокгольм с изнанки

a cem vam moi stil` ne nravitsa? hocy konstruktivnoi kritiki ctobi osmislivat nedostatki

Неделя в Голландии

заметил гигантского человека.)

Неделя в Голландии

потому что это Мадюродам - игрушечный город )

Стокгольм с изнанки

диджэй и брэнд, к примеру, через "е" пишутся