Настя Т.
На сайте с 18 декабря 2007
Неделя в Голландии
это красная панда.
это красная панда.
а табличка всех радует)
Неделя в Голландии
красная панда!
Неделя в Голландии
это совсем не енот,а панда какая-то особенная)не помню название
Неделя в Голландии
на третьей картинке снизу он и правда игрушечный)
Стокгольм с изнанки
минус за стиль и за грамматические ошибки
Exotic Fruits!
сами и ешьте
Стокгольм с изнанки
a cem vam moi stil` ne nravitsa? hocy konstruktivnoi kritiki ctobi osmislivat nedostatki
Неделя в Голландии
заметил гигантского человека.)
Неделя в Голландии
потому что это Мадюродам - игрушечный город )
Стокгольм с изнанки
диджэй и брэнд, к примеру, через "е" пишутся
от Гааги пол часа до Амстердама))