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СП

Станислава Прохорова

На сайте с 14 апреля 2009

Комментарии26
Темы0
Посты1
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Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Как я уже отмечала детей нужно воспитывать с молоду приучая к прекрасному! Да! Федя просто суперр)))

Блогеры о «Мисс Москва–2010»

Не нравиться, приторная какая-то!

«Семейные» ценности: кто в ответе за отмену Gossip?

Ох, у девушек фигуры хорошие!!!!

10 Итальянских блюд,которые покорили весь мир

все бы съели, а сверху запила бы Амаретто или Асти

Осенние обещания

Жизнь слишком непредсказуема) Чтобы что-то обещать))
Но все же интересно что люди хотят достичь..

Порно-словарь

Интересно а откуда столько информации)?

Волшебная домашняя тянучка

Сегодня днем сделаю и поделюсь впечатлениями)

Особо-творожное удовольствие

Очень вкусно получилось!
Правда теперь вы виноваты в том, что мне пришлось поесть в 23:30!
но все равно спасибо)

Студия бренда Denis Simachev

Надеюсь, Что я све же смог доучиться до шестого курса дизайнера костюма и когда это произойдет моя студия будет на таком же высоком уровне)
Спасибо, за статью) Порадовала)

Банановый пирог

За это получи +

Особо-творожное удовольствие

Пора делать вечерние упражнения!)

Особо-творожное удовольствие

Немного поправлю - НОЧНЫЕ упражнения)

Порно-словарь

Автор учил матчасть.

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