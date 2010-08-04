Станислава Прохорова
На сайте с 14 апреля 2009
Блогеры о «Мисс Москва–2010»
Не нравиться, приторная какая-то!
«Семейные» ценности: кто в ответе за отмену Gossip?
Ох, у девушек фигуры хорошие!!!!
10 Итальянских блюд,которые покорили весь мир
все бы съели, а сверху запила бы Амаретто или Асти
Осенние обещания
Жизнь слишком непредсказуема) Чтобы что-то обещать))
Жизнь слишком непредсказуема) Чтобы что-то обещать))
Но все же интересно что люди хотят достичь..
Порно-словарь
Интересно а откуда столько информации)?
Волшебная домашняя тянучка
Сегодня днем сделаю и поделюсь впечатлениями)
Особо-творожное удовольствие
Очень вкусно получилось!
Очень вкусно получилось!
Правда теперь вы виноваты в том, что мне пришлось поесть в 23:30!
но все равно спасибо)
Студия бренда Denis Simachev
Надеюсь, Что я све же смог доучиться до шестого курса дизайнера костюма и когда это произойдет моя студия будет на таком же высоком уровне)
Надеюсь, Что я све же смог доучиться до шестого курса дизайнера костюма и когда это произойдет моя студия будет на таком же высоком уровне)
Спасибо, за статью) Порадовала)
Банановый пирог
За это получи +
Особо-творожное удовольствие
Пора делать вечерние упражнения!)
Особо-творожное удовольствие
Немного поправлю - НОЧНЫЕ упражнения)
Порно-словарь
Автор учил матчасть.
Как я уже отмечала детей нужно воспитывать с молоду приучая к прекрасному! Да! Федя просто суперр)))