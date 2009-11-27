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Макароны макаронами, гарнир на любителя, если к этому блюду, вообще, требуется :)
Но вот если запекать куриное филе с бананами, небольшим количеством сливок и непременно с карри, то получается изысканно и необычно :)
и я люблю. нежно!и тают во рту, если правильно приготовлены .. вкусняшка :)
Макароны макаронами, гарнир на любителя, если к этому блюду, вообще, требуется :)
Но вот если запекать куриное филе с бананами, небольшим количеством сливок и непременно с карри, то получается изысканно и необычно :)