Павле Иванович
На сайте с 15 апреля 2009
Печально, что мы не ждем от власти уже ничего хорошего.
Тоже на дёти сидите?
И да. Пидарасы, почините же отправку комментов же.
Все гомики - Лужковы.
А вообще для многих же логотип Москвы = логотип метро. Все уже придумано, нет?
Мне интереснее всего было узнать то, что Шнайдер ушел из студии Лебедева.
Ну и нахер? А домен как символ — это вообще пиздец. Вспомните сочи.ru 2014. Сваливаю из страны.
На слуху «Дети могут попасть в детский ад через интернет».
детский ад - это хорошо)))
Хотели бы там работать?
ой не, я лучше в ад классик
детей не выношу(
это на перепись лого?)
а что у него в животе?
В свете недавних событий можно признавать уже «Лужков» ругательным словом?
Господом богом молю, почините. Вам же хуже.
шоколад не виноват!
Китч. Напоминает какие-то помещения в детском оздоровительном лагере. Мерзость.