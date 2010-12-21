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ПИ

Павле Иванович

На сайте с 15 апреля 2009

Комментарии181
Темы0
Посты1
Коротко0
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Китч. Напоминает какие-то помещения в детском оздоровительном лагере. Мерзость.

День без Лужкова: 3 главных события

Печально, что мы не ждем от власти уже ничего хорошего.

Выжить любой ценой: дневник бездомного

Тоже на дёти сидите?

Московские геи поздравят мэра с Днем рождения пикетом «Лужков – гомик»

И да. Пидарасы, почините же отправку комментов же.

Московские геи поздравят мэра с Днем рождения пикетом «Лужков – гомик»

Все гомики - Лужковы.

Перестройка: Бренд города — часть 2

А вообще для многих же логотип Москвы = логотип метро. Все уже придумано, нет?

Перестройка: Бренд города — часть 2

Мне интереснее всего было узнать то, что Шнайдер ушел из студии Лебедева.

Метроша может стать официальным символом метрополитена

Вот же.

Москва может получить свое доменное имя.MOSCOW

Ну и нахер? А домен как символ — это вообще пиздец. Вспомните сочи.ru 2014. Сваливаю из страны.

Дети могут попасть в детский сад через Интернет

На слуху «Дети могут попасть в детский ад через интернет».

Дети могут попасть в детский сад через Интернет

детский ад - это хорошо)))

Дети могут попасть в детский сад через Интернет

Хотели бы там работать?

Дети могут попасть в детский сад через Интернет

ой не, я лучше в ад классик
детей не выношу(

Метроша может стать официальным символом метрополитена

это на перепись лого?)

Метроша может стать официальным символом метрополитена

а что у него в животе?

Метроша может стать официальным символом метрополитена

население

Московские геи поздравят мэра с Днем рождения пикетом «Лужков – гомик»

В свете недавних событий можно признавать уже «Лужков» ругательным словом?

Московские геи поздравят мэра с Днем рождения пикетом «Лужков – гомик»

Господом богом молю, почините. Вам же хуже.

Московские геи поздравят мэра с Днем рождения пикетом «Лужков – гомик»

шоколад не виноват!

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