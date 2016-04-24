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ИН

Ирина Назарова

На сайте с 27 апреля 2012

Комментарии15Темы2Посты1
Коротко0
Большая квартира со строгим интерьером в «Парадном квартале» (Петербург)

Очень странная ванная. Одно, что она маленькая (сидячая?), так еще и без смесителя. Как ее наполнять?

Нужен дизайнер и отделка новой квартиры

Могу порекомендовать мою маму:) 

Примеры проектов тут: http://elenadesign.ru/

Дизайн, чертежи, визуализация в 3dsmax, подбор материалов и мебели - все будет около 220 тысяч за квартиру в 67кв. Есть очень хорошая команда строителей, авторский надзор.
Елена 8 926 826 3893

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"1 project include the creation and elimination of a new clothing brand in the world market at a very nonstandard and custom business model. I`m creating the worldwide largest online costomize clothing company whith shops and factories for all classes of people. This project is in development, follow the news here:ucanmake.me ; call me, right now this web-site not ready yet :( Wellcome in this proj, may be this proj for u."

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Хорошо) TOEFL 520 всего( 

Большая квартира со строгим интерьером в «Парадном квартале» (Петербург)

Спасибо за вопрос: ванная наполняется через перелив (: Отдельный смеситель попросили не делать, хотя мы и настаивали на обратном. Рамер ванны 1800x750, т.е. вполне себе лежачая (:

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