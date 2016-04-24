Ирина Назарова
На сайте с 27 апреля 2012
Могу порекомендовать мою маму:)
Примеры проектов тут: http://elenadesign.ru/
Дизайн, чертежи, визуализация в 3dsmax, подбор материалов и мебели - все будет около 220 тысяч за квартиру в 67кв. Есть очень хорошая команда строителей, авторский надзор.
Елена 8 926 826 3893
Артем, это публичные данные, предоставляемые similarweb.com - в тексте ведь написано :)
"1 project include the creation and elimination of a new clothing brand in the world market at a very nonstandard and custom business model. I`m creating the worldwide largest online costomize clothing company whith shops and factories for all classes of people. This project is in development, follow the news here:ucanmake.me ; call me, right now this web-site not ready yet :( Wellcome in this proj, may be this proj for u."
Валерия, учите английский.
светлая память
Очень крутой и полезный материал! Прям всеми штуками сразу хочется воспользоваться:) Спасибо!
Всем мега-респекты и спасибо за ответы! Очень ценная информация!
Интересно, чего таким образом добились "инвесторы во главе с Костыгином"? Команду потеряли, что осталось?
Какой классный, побольше бы таких ;)
Очень вдохновляет, спасибо!
Хорошо) TOEFL 520 всего(
Спасибо за вопрос: ванная наполняется через перелив (: Отдельный смеситель попросили не делать, хотя мы и настаивали на обратном. Рамер ванны 1800x750, т.е. вполне себе лежачая (:
Очень странная ванная. Одно, что она маленькая (сидячая?), так еще и без смесителя. Как ее наполнять?