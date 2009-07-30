seance spiriticheskii
На сайте с 22 декабря 2007
Отличный пост! Правдивый, не то что большинство из тех, что здесь были про Нью Йорк.
Про Куклачева смешно.
Но тем не менее всё вышеописанное, находясь в Нью Йорке, осознаёшь не сразу. Поэтому если ехать туда, то надолго.
Ну хостел хостелу рознь, даже в районе центрального парка есть ужасные хостелы. В общем если есть деньги и если вас мало интересует туристическая мишура, а она совершенно не передает атмосферы города, то лучше - гостиница или пусть тот же хостел в районе East Village, лучше всего ближе к 14th ST - Union Square, там как раз есть метро, откуда можно попасть в любое место практически.
Советую всем поехать на Coney Island - самая последняя остановка веток N,Q, D, F - волшебное место, я там жила, набережная, старый- престарый парк развлечений... В общем, не пожалеете.
в сша они почему-то macaroons называются... очень вкусные, я бы сказала одна из моих любимых сластей
в ню ерке такое на каждом углу
и cupcake это не кекс размером с чашку, cup - это не только чашка, но также название бумажного контейнера, в котором эти кексы выпекают. Они тоже бывают разноцветные, с разными рисуночками. Но вот правда есть такое не очень хочется, да и жалко как-то, в буквальном смысле в унитаз спускать такую кропотливую работу
хаха METH ну и название)) интересно, его ещё не запретили ?
мне кажется, лучше всего сделать так: заварить METH, растопить в нём мыло, добавить к смеси пиво и закусывать чипсами — питательный завтрак
а вообще Какао спасёт мир, к чёрту кофе
Жвачка – величайшее изобретение человеческого разума
Жвачка- культурный символ северной Америки
можно самим такие сготовить
в какао тоже кофеин
а не майонез
ну фалафель когда в питу кладёшь нужно мазать хуммусом а не фалафелем хуммус кстати из того же нута делается
делайте как вам удобно, у меня свой рецепт
а вы правильный маргарин выбирайте.
они, знаете ли, разные бывают.
хмм в маргарин часто добавляют какие-нибудь молочные субпродукты или что-нибудь еще похуже, так что это не очень по-вегански