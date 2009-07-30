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SS

seance spiriticheskii

На сайте с 22 декабря 2007

Комментарии13
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Вкусность для веганов и не только

хмм в маргарин часто добавляют какие-нибудь молочные субпродукты или что-нибудь еще похуже, так что это не очень по-вегански

НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА

Отличный пост! Правдивый, не то что большинство из тех, что здесь были про Нью Йорк.
Про Куклачева смешно.
Но тем не менее всё вышеописанное, находясь в Нью Йорке, осознаёшь не сразу. Поэтому если ехать туда, то надолго.

Как съездить в Нью-Йорк и не разориться!

Ну хостел хостелу рознь, даже в районе центрального парка есть ужасные хостелы. В общем если есть деньги и если вас мало интересует туристическая мишура, а она совершенно не передает атмосферы города, то лучше - гостиница или пусть тот же хостел в районе East Village, лучше всего ближе к 14th ST - Union Square, там как раз есть метро, откуда можно попасть в любое место практически.
Советую всем поехать на Coney Island - самая последняя остановка веток N,Q, D, F - волшебное место, я там жила, набережная, старый- престарый парк развлечений... В общем, не пожалеете.

Macarons

в сша они почему-то macaroons называются... очень вкусные, я бы сказала одна из моих любимых сластей

Фалафель (или веги шаурма)

хуммус

Hello Naomi. Эстетически-гастрономическое удовольствие

в ню ерке такое на каждом углу

и cupcake это не кекс размером с чашку, cup - это не только чашка, но также название бумажного контейнера, в котором эти кексы выпекают. Они тоже бывают разноцветные, с разными рисуночками. Но вот правда есть такое не очень хочется, да и жалко как-то, в буквальном смысле в унитаз спускать такую кропотливую работу

КОФЕ ИН

хаха METH ну и название)) интересно, его ещё не запретили ?

мне кажется, лучше всего сделать так: заварить METH, растопить в нём мыло, добавить к смеси пиво и закусывать чипсами — питательный завтрак

а вообще Какао спасёт мир, к чёрту кофе

Bubble gum

Жвачка – величайшее изобретение человеческого разума

Жвачка- культурный символ северной Америки

Fashion Cookies

можно самим такие сготовить

КОФЕ ИН

в какао тоже кофеин

Фалафель (или веги шаурма)

а не майонез

Фалафель (или веги шаурма)

чо?

Фалафель (или веги шаурма)

ну фалафель когда в питу кладёшь нужно мазать хуммусом а не фалафелем хуммус кстати из того же нута делается

Фалафель (или веги шаурма)

делайте как вам удобно, у меня свой рецепт

Вкусность для веганов и не только

а вы правильный маргарин выбирайте.
они, знаете ли, разные бывают.