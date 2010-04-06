Андрей
На сайте с 2 мая 2009
Конфеты «Рафаэлло»
вареная сгущенка со сливочным маслом... даа, не диетическое выходит угощение))
Переходный период: Уличные музыканты
ну дмитрий приврал мне кажется про 150 штук за 2 часа )
Переходный период: Уличные музыканты
ну дмитрий приврал мне кажется про 150 штук за 2 часа)
Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия
интересно, спасибо)
Наш Шанхай. Много фотографий
хорошие фотографии! )
World-rent.ru – самостоятельные путешествия!
спасибо, интересно)
Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов
~45 грамм помидорок — там, наверное, должно было быть четыреста пятьдесят. необычный рецепт, спасибо)
Фарфалле в томатно-сливочном соусе
хорошо! без колбасок я думаю тоже ничего будет)
Овсяное печенье Cookies
супер! спасибо )
Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов
это для томатной пасты!
это для томатной пасты!
на здоровье :)
Переходный период: Уличные музыканты
стопятьсот вполне возможно
Переходный период: Уличные музыканты
стопицот, если быть точным
отлично! фотографии понравились)