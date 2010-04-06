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А

Андрей

На сайте с 2 мая 2009

Комментарии21
Темы0
Посты1
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Цикада в сердце тьмы

отлично! фотографии понравились)

Конфеты «Рафаэлло»

вареная сгущенка со сливочным маслом... даа, не диетическое выходит угощение))

Переходный период: Уличные музыканты

ну дмитрий приврал мне кажется про 150 штук за 2 часа )

Переходный период: Уличные музыканты

ну дмитрий приврал мне кажется про 150 штук за 2 часа)

Страна,где можно смело оставить свое сердце. Португалия

интересно, спасибо)

Наш Шанхай. Много фотографий

хорошие фотографии! )

World-rent.ru – самостоятельные путешествия!

спасибо, интересно)

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов

~45 грамм помидорок — там, наверное, должно было быть четыреста пятьдесят. необычный рецепт, спасибо)

Фарфалле в томатно-сливочном соусе

хорошо! без колбасок я думаю тоже ничего будет)

Овсяное печенье Cookies

супер! спасибо )

Лазанья из хлеба грубого помола и баклажанов

это для томатной пасты!
на здоровье :)

Переходный период: Уличные музыканты

стопятьсот вполне возможно

Переходный период: Уличные музыканты

стопицот, если быть точным