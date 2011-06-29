Ксения Донцова
На сайте с 5 мая 2009
Взрывы в московском метро
это ужасающие факты, что сегодня произошло
это ужасающие факты, что сегодня произошло
а кто-то парится, что ему минус тут поставили
Всё на булочке с кунжутом, но не так
самое главное это не киоск а ля стардог, мусорить не будут :)
Once Upon a Time in Brooklyn
какое великолепное у вас чувство слова
какое великолепное у вас чувство слова
шикарно написано
прочитала как книгу, спасибо
Шоколадные-прешоколадные пирожные
вот я только что хотела сказать)
вот я только что хотела сказать)
старбакс на дому
Мужской или женский коктейль?
лидеры
лидеры
- банан
- черешня
- кола/чай
- виски, текила
но это пока что примерные рез-ты
Мужской или женский коктейль?
что касается меня
что касается меня
фейхоа/хурма
малина
мохито
cherry brandy
Мужской или женский коктейль?
спасибо,спасибо)
спасибо,спасибо)
как много интересных ответов
скоро будут результаты
Мужской или женский коктейль?
потрясающе
Мужской или женский коктейль?
неординарно однако)
спасибо всем за комментарии
:)