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КД

Ксения Донцова

На сайте с 5 мая 2009

Комментарии20
Темы0
Посты2
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Шоколадные брауни

спасибо всем за комментарии
:)

Взрывы в московском метро

это ужасающие факты, что сегодня произошло
а кто-то парится, что ему минус тут поставили

Всё на булочке с кунжутом, но не так

самое главное это не киоск а ля стардог, мусорить не будут :)

Once Upon a Time in Brooklyn

какое великолепное у вас чувство слова
шикарно написано
прочитала как книгу, спасибо

Шоколадные-прешоколадные пирожные

вот я только что хотела сказать)
старбакс на дому

Мужской или женский коктейль?

лидеры
- банан
- черешня
- кола/чай
- виски, текила
но это пока что примерные рез-ты

Мужской или женский коктейль?

что касается меня
фейхоа/хурма
малина
мохито
cherry brandy

Мужской или женский коктейль?

спасибо,спасибо)
как много интересных ответов
скоро будут результаты

Мужской или женский коктейль?

потрясающе

Мужской или женский коктейль?

неординарно однако)

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