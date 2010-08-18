Аня Хрусталева-Гехт
На сайте с 7 мая 2009
про пушкин чё-то не верится: персонал прямо-таки до тошноты, до раболепства вежлив. двери открывают, если видят что ты с сумкой, с ноутбуком и пакетом, не обламываются принести три скамейки, всегда без просьб приносят спички, в полупустые кружки без напоминаний доливают чай из чайника, сервируют безупречно, бывало что и тканевые салфетки сами клали на колени, не говоря уже про элементарные раздевания-одевания в гардеробе и пожелания доброго дня. а в кондитерской так вообще чудо а не девочки: и шоколад отломят попробовать, и четыре раза переспросят, какой лентой перевязывать коробку, и новый шарф похвалят
GO БОРЯН!!!)))
а на мой вкус самый классный в ДС БАРЕ это МИША )))
ОГО! Футболка с Улыбкой из РЭЙ ЁМАЁ ХОЧУ ДАЙ!
она одна она влюблена она одна Хрусталева-Гехт и Якубсон как всегда
Никита хихихихихи
очень крутой!интервью крутое!
спасибо!очень чётко и доходчиво!
Анна, ты в курсе? от меня тебе презент тогда
КЛАСС!!!
может быть, со мной что-то не так, но в стрелке – если там обедать или ужинать – на мой вкус изумительный сервис: официанты всегда дружелюбно расспрашивают про настроение и всякое такое, приносят распечатки с апкаминг ивентс, если с едой чуток налажали, меняют быстро и без показательного закатывания глаз
и в клаве очень милые чики всегда
Да, кондитерская - супер. Девочки там очень вежливые. А уж торты! Купил как-то на работу - все растаяли от блаженства вкуса ))
кому дано превращать воду в вино а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в дерьмо