Руслан Бекуров
На сайте с 13 мая 2009
точно так. не знаю почему. но что-то в нем есть. например, я жил в гостинице на краю города. за два месяца заплатил всего 600 евро. при этом каждую ночь пил с хозяйкой и хозяином гостиницы - только потому что я был единственным жильцом. мне разрешили курить в номере, я не закрывал двери. почему-то их собаке нравилась моя комната - так что она целыми днями торчала у меня. но в конец меня убила хозяйка, когда она ни с того, ни с сего притащила мне ящик пива. "возьми - все равно его никто не пьет"... а когда я уезжал, они не знали, что бы мне такого подарить... и насунули флаг австрии и мяч с росписью всех футболистов граца. ненужные вещи, но, черт возьми, трогательно... и большинство из них - такие... как из другой планеты...
просто хотел рассказать о 430-метровых кроссовках адидас. но не получилось...
Бывает. Так даже забавней))
ну давайте тогда продолжать... нальчик для кабардинцев. махачкала для аварцев... вы этого хотите?