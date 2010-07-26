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На сайте с 20 мая 2009
Кокосово-сливовое печенье. Без вредности!
на здоровье. дайте знать, как понравилось!:)
Kallio – альтернативный район Хельсинки
шикарный обзор, 100% в точку. единственное - про велики не написано..каждый себя уважающий хипстер передвигается по городу на каком-нибудь очаровательно раздолбанном драндулете:)
Геркулес, каким ты его не знал
уррра! спасибо за рецепты. котлеты в нашем семейном репертуаре уже лет 10 - действительно фиг кто догадается, что они вегетарианские:) невероятно вкусные. я еще чеснока, петрухи и укропа добавляю и панирую.
уррра! спасибо за рецепты. котлеты в нашем семейном репертуаре уже лет 10 - действительно фиг кто догадается, что они вегетарианские:) невероятно вкусные. я еще чеснока, петрухи и укропа добавляю и панирую.
пирог попробую сегодня же. если у кого есть еще что-нить эдакое, пишите сюда:)
Геркулес, каким ты его не знал
пирог получается с карамелькой сверху, сгущенка нагревается же мммм (:
ууу...слюнями захлебываюсь, спасите-помогите!!