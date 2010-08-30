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ЛШ

Лера Шарго

На сайте с 26 мая 2009

Комментарии6
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Посты1
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Нежный лимонный

ну что, ребятки, испекла я такой пирог, удивлена, впервые, наверное, получилось с первого раза и так вкусно и без всяких подводных камней! отличный рецепт!
однако, суфле у меня не поднималось, не чернело вообще, осталось беленьким, нежным и манящим. как в конфетах птичье молоко)

Зелено-оранжевый ужин

свои соусы получаются не такими ароматными и насыщенными.

Зелено-оранжевый ужин

я тоже не люблю готовые соусы, но фантазия в этот день меня оставила..поэтому написала чтоб все кто знает вкусные хорошие сливочные соусы сделали их сами)
да, очень практично, а главное, вкусно и полезно) почти как название повареных книг в СССР)

Зелено-оранжевый ужин

просто когда я намешала сливки и эти сухие порошки соусов, получился соус не способный посолить рыбу и я это не учла, вам написала, чтобы учли)насыпьте чуть больше приправы для рыбы, она наверняка соленая)))

Имбирный напиток

ой, кажется с нарезала слишком много имбиря на черпачок и у меня получилось нечто похожее на напиток из мексиканской еды) даже мед не помог)

Имбирный напиток

а если разбавить ещё водой?

Имбирный напиток

что я и сделала, правда разбавляла зеленым чаем. точнее в чай доливала.

Зелено-оранжевый ужин

понятно, спасибо)