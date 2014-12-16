Светлана Коваленко
На сайте с 5 ноября 2012
Сколько стоит чашка кофе в разных городах России
Интересно было бы посмотреть данные, на основе которых была сделана статистика. Ежедневно пью хороший американо за 90₽ (вот этот новый значок в iOS 8 пригодился). Москва.
А давайте инстаграмиться))
svetlana_kovalenko
svetlana_kovalenko
как-то так
Какое у вас любимое место в Москве?
Китай-Город, Крымская набережная, Борисоглебский переулок, сквер рядом с памятником И. А. Бунину, Басманный район
16 декабря
Да, Анна Генрих отличается точностью в своих новостных заметках. Уже не первый раз замечаю, как путаются даты, события и др.
16 декабря
О восьми корпусах сообщает "Интерфакс".
Как студентка РГУ Нефти и Газа сообщаю вам, что у нас всего три корпуса