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СК

Светлана Коваленко

На сайте с 5 ноября 2012

Комментарии5Темы3Посты5
Коротко0
16 декабря

Как студентка РГУ Нефти и Газа сообщаю вам, что у нас всего три корпуса

Сколько стоит чашка кофе в разных городах России

Интересно было бы посмотреть данные, на основе которых была сделана статистика. Ежедневно пью хороший американо за 90₽ (вот этот новый значок в iOS 8 пригодился). Москва.

А давайте инстаграмиться))

svetlana_kovalenko
как-то так


Какое у вас любимое место в Москве?

Китай-Город, Крымская набережная, Борисоглебский переулок, сквер рядом с памятником И. А. Бунину, Басманный район

16 декабря

Да, Анна Генрих отличается точностью в своих новостных заметках. Уже не первый раз замечаю, как путаются даты, события и др.

16 декабря

О восьми корпусах сообщает "Интерфакс". 