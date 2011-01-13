Veronika Kandaurova
На сайте с 27 мая 2009
The Village начинает опрос пользователей
пицца в "Лимночино" прекрасна, крутят пиццу на ваших глазах
Белый и нежный
о, да. Ямми-ямми) я верю, что в чизкейке много кальция, поэтому он полезен). А с малиной уж точно для здоровья)
Завтраки от Regine Schloesser
я согласна завтракать круглосуточно
Шоколадные-прешоколадные пирожные
спасибо!
спасибо!
шоколадные страсти просто
Овсянное утро
надо показать этот рецепт какому-нибудь рано встающему члену семьи)))
надо показать этот рецепт какому-нибудь рано встающему члену семьи)))
Пока испробовала только я; кстати, печенье получается чудесное)
Испанская вечеринка на Винзаводе
спасибо тебе, девушка с фотоаппаратом. Фотографии хорошие, а про кислые лица говорят те, кто там не был)) попробовали бы они поплясать в цурцуме))))
Испанская вечеринка на Винзаводе
всегда пожалуйста) спасибо за твое доброе мнение))
Кажется, Канделаки давно была в салоне "Евросеть" на Тверской