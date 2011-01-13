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Veronika Kandaurova

На сайте с 27 мая 2009

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
Карточка клиента: фотографии звездных посетителей

Кажется, Канделаки давно была в салоне "Евросеть" на Тверской

The Village начинает опрос пользователей

пицца в "Лимночино" прекрасна, крутят пиццу на ваших глазах

Белый и нежный

о, да. Ямми-ямми) я верю, что в чизкейке много кальция, поэтому он полезен). А с малиной уж точно для здоровья)

Завтраки от Regine Schloesser

я согласна завтракать круглосуточно

Шоколадные-прешоколадные пирожные

спасибо!
шоколадные страсти просто

Овсянное утро

надо показать этот рецепт какому-нибудь рано встающему члену семьи)))
Пока испробовала только я; кстати, печенье получается чудесное)

Испанская вечеринка на Винзаводе

спасибо тебе, девушка с фотоаппаратом. Фотографии хорошие, а про кислые лица говорят те, кто там не был)) попробовали бы они поплясать в цурцуме))))

Испанская вечеринка на Винзаводе

всегда пожалуйста) спасибо за твое доброе мнение))

Карточка клиента: фотографии звездных посетителей

в 95ом