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Artemy Ivanyushin

На сайте с 9 января 2008

Комментарии126
Темы0
Посты1
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Итоги недели: Петербург — не исторический город, безопасность в метро, Газпром-Арена

стадион называется не Газпром арена. пока он никак не называется, а в честь Газпрома назван не будет, поскольку строительство финансирует город. поэтому так долго, деньги-то казенные.

Призывной возраст, патриотические видеоигры и дедовщина

по-моему, причина дедовщины - это как раз таки отсутствие элементарных "навыков общения".

Студия Артемия Лебедева выпустила новую схему метро

в плане удобства, не увидел большой разницы. карту московского метро вообще сложно сделать удобной.

единственное, алфавитный указатель - это очень здорово.
но это не идея Лебедева, кстати, кто-то ему на Бизнес-Линч скидывал похожую карту.

ОМОН жестко разогнал "несогласных"

но вообще, конечно, нарвались несогласные.
руководители не получив согласия на митинг все же его устроили и по сути подставили тех, кого забрали омоновцы.

ОМОН жестко разогнал "несогласных"

8 секунд свободного падения

ааа. честно говоря, даже на ютубе страшновато смотреть.

Бюро находок: вещи в ночных клубах

по-настоящему странные предметы - это таз и кружка "иркутск".

My Love Cupcake

по поводу рецепта, ссылку на который вы дали.
я уж было обрадовался, что есть нормальный рецепт на русском, рассчитанный на ингридиенты, доступные в России, а там, прости Господи, машинный перевод!! создатели сайта вообще пытались понять что там написано? честное слово, на английском понятнее.

Новые станции метро: «Достоевская» и «Марьина роща»

хм. как бы на Достоевская не стала любимым местом для самоубийц.

Фунчоза с курицей и креветками

аррр. это вообще одна из самых вкусных штук.
обожаю вьетнамскую и тайскую кухни )

ОМОН жестко разогнал "несогласных"

http://www.youtube.com/watch?v=r4Wme7MwaP8

ютуб не поддерживает?

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