Artemy Ivanyushin
На сайте с 9 января 2008
по-моему, причина дедовщины - это как раз таки отсутствие элементарных "навыков общения".
в плане удобства, не увидел большой разницы. карту московского метро вообще сложно сделать удобной.
единственное, алфавитный указатель - это очень здорово.
но это не идея Лебедева, кстати, кто-то ему на Бизнес-Линч скидывал похожую карту.
но вообще, конечно, нарвались несогласные.
руководители не получив согласия на митинг все же его устроили и по сути подставили тех, кого забрали омоновцы.
ааа. честно говоря, даже на ютубе страшновато смотреть.
по-настоящему странные предметы - это таз и кружка "иркутск".
по поводу рецепта, ссылку на который вы дали.
я уж было обрадовался, что есть нормальный рецепт на русском, рассчитанный на ингридиенты, доступные в России, а там, прости Господи, машинный перевод!! создатели сайта вообще пытались понять что там написано? честное слово, на английском понятнее.
хм. как бы на Достоевская не стала любимым местом для самоубийц.
аррр. это вообще одна из самых вкусных штук.
обожаю вьетнамскую и тайскую кухни )
http://www.youtube.com/watch?v=r4Wme7MwaP8
ютуб не поддерживает?
стадион называется не Газпром арена. пока он никак не называется, а в честь Газпрома назван не будет, поскольку строительство финансирует город. поэтому так долго, деньги-то казенные.