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Marina

На сайте с 2 июня 2009

Комментарии22
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Австралия безопасная: сводки с зеленого континента

Мельбурн мой самый любимый город, Сидней ну ни разу не похож на Лондон. Австралия вообще удивительное место, даже сложно с чем-то сравнить. Больше всего меня поразили местные жители: жизнерадостные, позитивные, такие счастливые. Это то место, где хочется жить, мне по крайней мере.

Цезарь и стейки

Про стейки, были мы как-то на кулинарном мастер-классе и нам повар говорил, что после обжарки стейков их ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно запекать в духовке при 180 градусах в зависимости от предпочтениц rare-med-welldone 3-5-8 минут, тогда стейки получаются еще более сочными, ну и полезнее.

Эйрпасы: акция «Добролет»

спасибо за полную и интересную информацию, а говоря о визах, то это не такая уже и проблема сделать их сейчас, если все делать правильно и следовать всем инструкция консульств

Необычные бассейны мира

Я была в Icebergs, там так круто!! нереальное ощущение когда купаешься в бассейне с морской водой, который расположен в океане.. только никаких водорослей, песка и акул))

Как я полюбила баклажаны

выглядит вкусно=))

Fortune Cookies

а я вот озадачилась текстами для печенюшек и благодаря добрым людям-вот тут нашла пару интересных идей http://fideliya17.narod.ru/Predskazaniya.html

Вкусность для веганов и не только

обязательно попробую... выглядит аппетитно!!

Афины: места, в которые не водят туристов

спасибо за пост..Афины меня не впечатлили... но если бы я прочитала ваш пост перед поездкой, то безусловно отношение к городу было бы другим..
очень красивые фотографии

Самые дорогие отели мира

была в Emirates Palace.. правда на ужине, но впечатления от отеля незабываемые.. там так роскошно..

Места, где обитает душа

спасибо, очень интересный пост.. и правда такие завораживающие и немного пугающие фото..у нас в стране и правда столько заброшенных мест..

Самые дорогие отели мира

а цены?

Самые дорогие отели мира

по поводу цен не знаю..я была на гала ужине там.. но было круто.. думаю цены там поднебесные

Афины: места, в которые не водят туристов
комментарий удалён
Афины: места, в которые не водят туристов

я была с друзьями которые живут в Греции, видела и туристические и нетуристические места..может вы и правы, лучше не в жару, да и наверное я и не старалась погрузиться и узнать город, тем более после посещения других потрясающих мест в Греции

Афины: места, в которые не водят туристов
комментарий удалён
Афины: места, в которые не водят туристов

Тем более что Афины просто трещат от иммигрантов. Это очень сильно испортило наше впечатление от города. Так, что больше мы туда никогда не приедем.

Афины: места, в которые не водят туристов
комментарий удалён
Афины: места, в которые не водят туристов

Нам, видимо, не повезло - жили возле Омонии, а это, я так понял, самый центр тусовки "понаехавших". Впечатления самые ужасные :(. Хотя Греция сама по себе понравилась - спокойная и тёплая страна :).

Цезарь и стейки

Вы знаете, честно - не верю, что у кого-то, кто готовит для себя (sic!)хватает сил и выдержки после обжарки засовывать мясо еще в духовку - уж очень аппетитно выглядит.
Да, я мясоед, простите.

Цезарь и стейки

я написала про правила и секреты, которыми с нами делился шеф-повар, а дальше каждый сам решает готовить в духовке или нет

Цезарь и стейки

Ну да, наверное, правила нарушены, но получилось нереально вкусно! Ну и честно, заставить себя еще ЭТО положить в духовку на какое-то время - выше моих сил :)

Цезарь и стейки

понимаю=)) все дело в мясе!!

Цезарь и стейки

сомневаюся, что после запекания у вас будет стейк rare!!!
ведь когда вы снимаете мясо с плиты, оно у вас еще доходит до определенной готовности, поэтому иногда советую мясо снимать заранее, чтобы получить верной прожарки. А если еще и запекать то получиться medium well - well done.

Цезарь и стейки

это все лишь один из вариантов приготовления. Тут нужно "набить" руку, иначе можно все запоганить.
Вариант рекомендованный автором оптимальнее будет.

Цезарь и стейки

зря сомневаетесь, он получается rare или medium. в духовке оно находится всего несколько минут, что делает его сочнее, так нам рассказывал один очень хороший шеф-повар

Цезарь и стейки

а сами вы пробывали так приготовить?

Австралия безопасная: сводки с зеленого континента

sogla5ys'!
Avstraliki o4en' privetlivye)) pravda malo ix tyt! nonsens,poroi mne kajetsya, eto Sydney ili Pekin,ny ili Tokio))

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