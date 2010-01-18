Marina
На сайте с 2 июня 2009
Про стейки, были мы как-то на кулинарном мастер-классе и нам повар говорил, что после обжарки стейков их ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно запекать в духовке при 180 градусах в зависимости от предпочтениц rare-med-welldone 3-5-8 минут, тогда стейки получаются еще более сочными, ну и полезнее.
спасибо за полную и интересную информацию, а говоря о визах, то это не такая уже и проблема сделать их сейчас, если все делать правильно и следовать всем инструкция консульств
Я была в Icebergs, там так круто!! нереальное ощущение когда купаешься в бассейне с морской водой, который расположен в океане.. только никаких водорослей, песка и акул))
выглядит вкусно=))
а я вот озадачилась текстами для печенюшек и благодаря добрым людям-вот тут нашла пару интересных идей http://fideliya17.narod.ru/Predskazaniya.html
обязательно попробую... выглядит аппетитно!!
спасибо за пост..Афины меня не впечатлили... но если бы я прочитала ваш пост перед поездкой, то безусловно отношение к городу было бы другим..
очень красивые фотографии
была в Emirates Palace.. правда на ужине, но впечатления от отеля незабываемые.. там так роскошно..
спасибо, очень интересный пост.. и правда такие завораживающие и немного пугающие фото..у нас в стране и правда столько заброшенных мест..
а цены?
по поводу цен не знаю..я была на гала ужине там.. но было круто.. думаю цены там поднебесные
я была с друзьями которые живут в Греции, видела и туристические и нетуристические места..может вы и правы, лучше не в жару, да и наверное я и не старалась погрузиться и узнать город, тем более после посещения других потрясающих мест в Греции
Тем более что Афины просто трещат от иммигрантов. Это очень сильно испортило наше впечатление от города. Так, что больше мы туда никогда не приедем.
Нам, видимо, не повезло - жили возле Омонии, а это, я так понял, самый центр тусовки "понаехавших". Впечатления самые ужасные :(. Хотя Греция сама по себе понравилась - спокойная и тёплая страна :).
Вы знаете, честно - не верю, что у кого-то, кто готовит для себя (sic!)хватает сил и выдержки после обжарки засовывать мясо еще в духовку - уж очень аппетитно выглядит.
Да, я мясоед, простите.
я написала про правила и секреты, которыми с нами делился шеф-повар, а дальше каждый сам решает готовить в духовке или нет
Ну да, наверное, правила нарушены, но получилось нереально вкусно! Ну и честно, заставить себя еще ЭТО положить в духовку на какое-то время - выше моих сил :)
понимаю=)) все дело в мясе!!
сомневаюся, что после запекания у вас будет стейк rare!!!
ведь когда вы снимаете мясо с плиты, оно у вас еще доходит до определенной готовности, поэтому иногда советую мясо снимать заранее, чтобы получить верной прожарки. А если еще и запекать то получиться medium well - well done.
это все лишь один из вариантов приготовления. Тут нужно "набить" руку, иначе можно все запоганить.
Вариант рекомендованный автором оптимальнее будет.
зря сомневаетесь, он получается rare или medium. в духовке оно находится всего несколько минут, что делает его сочнее, так нам рассказывал один очень хороший шеф-повар
а сами вы пробывали так приготовить?
sogla5ys'!
Avstraliki o4en' privetlivye)) pravda malo ix tyt! nonsens,poroi mne kajetsya, eto Sydney ili Pekin,ny ili Tokio))
Мельбурн мой самый любимый город, Сидней ну ни разу не похож на Лондон. Австралия вообще удивительное место, даже сложно с чем-то сравнить. Больше всего меня поразили местные жители: жизнерадостные, позитивные, такие счастливые. Это то место, где хочется жить, мне по крайней мере.