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cookie_monsta

На сайте с 9 января 2008

Комментарии11
Темы0
Посты1
Коротко0
Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)

но самое обидное — это когда ты сидишь возле прохода, а 2 незнакомых человека, расположившихся ближе к окну, начинают вскакивать и всеми возможными методами намекать тебе, что ты должен встать и срочно их выпустить(

6 самых страшных блюд мира

мышек жалко(

Дом Наркомфина

там наверняка ещё и приведения живут)

На пароме по Европе

оооо помню-помню! плавала на Silja Line Хельсинки - Стокгольм! через 10 минут после отчаливания судна ВСЕ ну просто всее пассажиры были уже в хлам

Сегодня началась продажа вина Beaujolais!

уже несколько лет дома празднуем! сегодня как раз ждём гостей

Egg Flan

итак получилось вкусно, но всё же на мой взгляд слишком много сгущёнки! её вкус слишком уж отчётливый.. может половину банки использовать?

Egg Flan

ахх, анастасия, так это ты вывесила! у тебя что-нибудь получилось?

я 3 раза переделывала воду с сахаром =\ но сейчас вроде всё окэй, через 5 минут пойду кушать!

Egg Flan

что-то получилось!

я сама не ела,но мама с папой довольны)

Egg Flan

ну это уже на твое усмотрение!)

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)

В чем проблема или вы человек принципа?

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)

Может быть он нормальный ? Который встанет со своего места только когда разрешит экипаж ?

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)

Или в том, что проход, собственно, уже может быть занят этой пресловутой очередью.