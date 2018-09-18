cookie_monsta
На сайте с 9 января 2008
мышек жалко(
там наверняка ещё и приведения живут)
оооо помню-помню! плавала на Silja Line Хельсинки - Стокгольм! через 10 минут после отчаливания судна ВСЕ ну просто всее пассажиры были уже в хлам
уже несколько лет дома празднуем! сегодня как раз ждём гостей
итак получилось вкусно, но всё же на мой взгляд слишком много сгущёнки! её вкус слишком уж отчётливый.. может половину банки использовать?
ахх, анастасия, так это ты вывесила! у тебя что-нибудь получилось?
я 3 раза переделывала воду с сахаром =\ но сейчас вроде всё окэй, через 5 минут пойду кушать!
что-то получилось!
я сама не ела,но мама с папой довольны)
ну это уже на твое усмотрение!)
В чем проблема или вы человек принципа?
Может быть он нормальный ? Который встанет со своего места только когда разрешит экипаж ?
Или в том, что проход, собственно, уже может быть занят этой пресловутой очередью.
но самое обидное — это когда ты сидишь возле прохода, а 2 незнакомых человека, расположившихся ближе к окну, начинают вскакивать и всеми возможными методами намекать тебе, что ты должен встать и срочно их выпустить(