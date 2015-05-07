Илья Комков
На сайте с 28 декабря 2013
Еще можно было купить новый iPad за 25K. 37,5 - явный перебор, при условии, что он заменяет компьютер только на 50%. Лучше купить ноутбук любой другой марки.
Об образе Екатерины можно написать столько же, сколько и о любви. Все зависит от бэкграунда. Не прочитав текст вдумчиво, проанализировать его адекватно нельзя. О "вечных" вопросах может написать хорошо куда больше народа, чем о поступке главной героини пьесы.
Да и мыслить надо учить куда раньше, чем в 9-11 классах. К этому времени практически все мозги уже забиты стереотипами.
Эммм. И зачем? Сегодня на Фрунзенской 3 экскалатора нормально справляются. Нет, надо закрыть станцию и усложнить людям жизнь. Дислайк властям за это.
А с чего ты решил что справляются?
Раз машина едет – значит с ней всё нормально, и она не может резко встать наглухо?
два ноута и еще смартфончик простой - нравится.
А еще их вешают в самых неприглядных местах и в формате ~ 15 на 35.