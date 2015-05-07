вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии16Темы6Посты4
Коротко0
ИК

Илья Комков

На сайте с 28 декабря 2013

Комментарии16Темы6Посты4
Коротко0
В московском метро появились плакаты против коррупции, диггерства и спайсов

А еще их вешают в самых неприглядных местах и в формате ~ 15 на 35.

Apple вновь повысили цены на свои гаджеты в России

Еще можно было купить новый iPad за 25K. 37,5 - явный перебор, при условии, что он заменяет компьютер только на 50%. Лучше купить ноутбук любой другой марки.

Любовь в школьных коридорах: Учитель литературы — о возвращении выпускного сочинения

Об образе Екатерины можно написать столько же, сколько и о любви. Все зависит от бэкграунда. Не прочитав текст вдумчиво, проанализировать его адекватно нельзя. О "вечных" вопросах может написать хорошо куда больше народа, чем о поступке главной героини пьесы.

Да и мыслить надо учить куда раньше, чем в 9-11 классах. К этому времени практически все мозги уже забиты стереотипами.

Станции метро «Фрунзенская» и «Рижская» закроются на несколько месяцев

Эммм. И зачем? Сегодня на Фрунзенской 3 экскалатора нормально справляются. Нет, надо закрыть станцию и усложнить людям жизнь. Дислайк властям за это.

Станции метро «Фрунзенская» и «Рижская» закроются на несколько месяцев

А с чего ты решил что справляются?

Раз машина едет – значит с ней всё нормально, и она не может резко встать наглухо?

Apple вновь повысили цены на свои гаджеты в России

два ноута и еще смартфончик простой - нравится.