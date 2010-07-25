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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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P

PAUL

На сайте с 9 января 2008

Комментарии5
Темы0
Посты2
Коротко0
Квартира недели: Чистые Пруды

все хорошо, но только не электро камин

Кто такие випстеры?

КОСОВО - ЭТО СЕРБИЯ

НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА

у тех, кто хотя бы раз был в большом яблоке даже не возникнет никаких мыслей о том, где же лучше)))

Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale

поражает ваш неадекват, друзья)
мы стараемся сделать Вам же подарок к Новому Году и устраиваем сэйл, казалось бы, что может быть лучше? в качестве благодарности получаем порцию негатива. странно )

Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale

Да не, круто все на самом деле) не знаю кому тут что не понравилось... мне честно говоря понравилось все.