PAUL
На сайте с 9 января 2008
Кто такие випстеры?
КОСОВО - ЭТО СЕРБИЯ
НЬЮ-ЙОРК vs. МОСКВА
у тех, кто хотя бы раз был в большом яблоке даже не возникнет никаких мыслей о том, где же лучше)))
Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale
поражает ваш неадекват, друзья)
поражает ваш неадекват, друзья)
мы стараемся сделать Вам же подарок к Новому Году и устраиваем сэйл, казалось бы, что может быть лучше? в качестве благодарности получаем порцию негатива. странно )
Праздничная распродажа в FOTT Shop. Crazy WEEK Sale
Да не, круто все на самом деле) не знаю кому тут что не понравилось... мне честно говоря понравилось все.
все хорошо, но только не электро камин