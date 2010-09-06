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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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Россия
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LC

lena che

На сайте с 5 июня 2009

Комментарии15
Темы0
Посты1
Коротко0
Барселона - 10 желаний

спасибо за очень теплый пост! за это лето дважды была в Барселоне, просто влюбилась в этот город!
меня тоже там накрывает желание не стремиться посмотреть все, а наслаждаться каждой минутой, ведь приеду еще не раз и пусть всегда остается что-то неоткрытое, ради чего стоит вернуться.
город с фантастической энергетикой!!
только вот возвращаться домой оттуда мне совсем не хотелось, а вернувшись в питер, я сразу записалась на курсы испанского)

Ох, люба нам Куба

у меня давняя мечта побывать на Кубе, но у моего мужчины боязнь летать и максимум что он переносит - 3 часа полета, боюсь, до Кубы мне не добраться..)

101 день в Америке

сегодня во сне отчего-то приснилось, что я уехала в Америку, после этого читаю ваш пост..)
пишите побольше, интересно ощутить себя в другой стране, оглянуться и увидеть мир чужими глазами

PARIS je t'aime

спасибо за чудесные снимки, на них запечатлено главное - настроение, мимолетные моменты, оч.живые кадры!!
давно хочу посмотреть Париж, наслаждаясь Вашими снимками, в сотый разубедилась в правильности своего желания побывать там.

TravelGuide от Look At Me: Кейптаун

потрясающе! оч.красиво

101 день в Америке

хорошо)

Ох, люба нам Куба

не страшно, и в европе полно красивых мест)

Барселона - 10 желаний

да-да-да) а курсы не на Графском ли переулке находятся?