lena che
На сайте с 5 июня 2009
Ох, люба нам Куба
у меня давняя мечта побывать на Кубе, но у моего мужчины боязнь летать и максимум что он переносит - 3 часа полета, боюсь, до Кубы мне не добраться..)
101 день в Америке
сегодня во сне отчего-то приснилось, что я уехала в Америку, после этого читаю ваш пост..)
сегодня во сне отчего-то приснилось, что я уехала в Америку, после этого читаю ваш пост..)
пишите побольше, интересно ощутить себя в другой стране, оглянуться и увидеть мир чужими глазами
PARIS je t'aime
спасибо за чудесные снимки, на них запечатлено главное - настроение, мимолетные моменты, оч.живые кадры!!
спасибо за чудесные снимки, на них запечатлено главное - настроение, мимолетные моменты, оч.живые кадры!!
давно хочу посмотреть Париж, наслаждаясь Вашими снимками, в сотый разубедилась в правильности своего желания побывать там.
TravelGuide от Look At Me: Кейптаун
потрясающе! оч.красиво
101 день в Америке
хорошо)
Ох, люба нам Куба
не страшно, и в европе полно красивых мест)
Барселона - 10 желаний
да-да-да) а курсы не на Графском ли переулке находятся?
спасибо за очень теплый пост! за это лето дважды была в Барселоне, просто влюбилась в этот город!
меня тоже там накрывает желание не стремиться посмотреть все, а наслаждаться каждой минутой, ведь приеду еще не раз и пусть всегда остается что-то неоткрытое, ради чего стоит вернуться.
город с фантастической энергетикой!!
только вот возвращаться домой оттуда мне совсем не хотелось, а вернувшись в питер, я сразу записалась на курсы испанского)