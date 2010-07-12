вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
АЩ

Анна Щербакова

На сайте с 10 июня 2009

Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели: Баррикадная

вместо кровати матрац!бедаааа

Любимые пончики для веганов

рецепт не для ленивых =)

Route 66 - California dreaming

пошла продавать почку

Кролик, проще чем вы думаете

не для слабонервных

Квартира недели: Баррикадная

по мне, так это очень круто

Квартира недели: Баррикадная

как человек, спящий на матраце вместо кровати могу с уверенностью заявлять что ничего крутого нет. по полу дует, собаки мои многочисленные думают что это их лежанка, количество поз в сексе несколько уменьшается и вообще ощущение что спишь на полу. и пыль еще, да.

Квартира недели: Баррикадная

LA_FAWNDUH, заставила задуматься, но не переубедила. Может, потому что у меня кровать?)) А вообще здесь я имею в виду либо высокий матрац, либо кровать на низких ножках. И все-таки, я попробую поспать на матраце)))

Квартира недели: Баррикадная

Все верно про матрац. Мы сначала тоже тащились, а потом надоело. И про секс верно, и про пыль, а еще на нем не посидишь, как на краю кровати, и вставать с утра в 2 раза тяжелее и руки не свесишь. Вот низкая кровать-хорошо.

Квартира недели: Баррикадная

ок, теперь убедили)))