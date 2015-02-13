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VG

Varya Gurova

На сайте с 11 марта 2014

Комментарии12
Темы0
Посты1
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Где можно купить хороший свежеобжаренный кофе?

Мы жарим только спешиалти, доставляем в течение нескольких дней после обжарки :)

У нас работает подписка на кофе в зернах - http://www.chernyi.coffee/. Подписчикам вкусно, опрашивали)

Кооператив «Чёрный» запустит сервис подписки на кофе в зёрнах

Сайт работает уже вовсю) http://www.chernyi.coffee/

Где пить кофе в Осло

да, мы еще не успели зайти в Mocca - это кофейня-побратим Java. Времени не так много было, к сожалению

Где пить кофе в Осло

Так там норвежские кроны. Ну и мы действительно вовремя съездили, застали доллар по 36 рублей)