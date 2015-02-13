Varya Gurova
На сайте с 11 марта 2014
Кооператив «Чёрный» запустит сервис подписки на кофе в зёрнах
Сайт работает уже вовсю) http://www.chernyi.coffee/
Где пить кофе в Осло
да, мы еще не успели зайти в Mocca - это кофейня-побратим Java. Времени не так много было, к сожалению
Где пить кофе в Осло
Так там норвежские кроны. Ну и мы действительно вовремя съездили, застали доллар по 36 рублей)
Мы жарим только спешиалти, доставляем в течение нескольких дней после обжарки :)
У нас работает подписка на кофе в зернах - http://www.chernyi.coffee/. Подписчикам вкусно, опрашивали)