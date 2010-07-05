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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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H

husky_pro

На сайте с 16 июня 2009

Комментарии10
Темы0
Посты1
Коротко0
Новое место: кафе-кинозал Dome

да все-таки наверное один раз лучше прийти и увидеть, а потом уже авторитетно рецензировать

От заката до рассвета: советы московских барменов

ула-ла! НОчью ром-кола или шампанское. УТром - только холодная пепси (обычно не могу пить - много сахара), потом что-то скушать горячее острое, соленое, если есть такая физическая возможность))

Офис Husky Promotions

ищем соседей, кстати)))

Один в поле воин!

Совершенно согласна с тем, что в посте. Начала путешествовать одна недавно - такой кайф!

Как провести Новый год?

суровая правда жизни.
НГ в Мск, потом в лето...