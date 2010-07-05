husky_pro
На сайте с 16 июня 2009
От заката до рассвета: советы московских барменов
ула-ла! НОчью ром-кола или шампанское. УТром - только холодная пепси (обычно не могу пить - много сахара), потом что-то скушать горячее острое, соленое, если есть такая физическая возможность))
Офис Husky Promotions
ищем соседей, кстати)))
Один в поле воин!
Совершенно согласна с тем, что в посте. Начала путешествовать одна недавно - такой кайф!
Как провести Новый год?
суровая правда жизни.
суровая правда жизни.
НГ в Мск, потом в лето...
да все-таки наверное один раз лучше прийти и увидеть, а потом уже авторитетно рецензировать